托底民生，多措并举稳就业（人民时评）

稳就业，要辩证看待危与机，善于抓住危中之机；在关注短期总量的同时，还应理顺就业结构

千方百计、多管齐下，用好人口素质提升所孕育的新一轮人才红利，就业不仅稳得住，也必将推动经济蓬勃发展

支持多渠道灵活就业，鼓励农民工就地就近就业，扩大高校毕业生招聘规模……这段时间，各地各部门落实“政策包”，打出“组合拳”，保存量、拓增量、畅供需多措并举，全面强化稳就业举措。

就业关乎国计民生，更关乎千家万户。新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记高度关注疫情对就业形势的影响，对稳就业作出一系列重要指示，深刻指出，“越是发生疫情，越要注意做好保障和改善民生工作，特别是要高度关注就业问题，防止出现大规模裁员”。稳就业既是稳经济、稳预期，也是稳民生、稳信心。应当看到，疫情使企业生产经营活动受限，使稳就业压力进一步凸显；同时也要看到，疫情引发的经济冲击是短期的和局部的，我国经济长期向好的基本面没有改变，稳定就业的基础条件也没有改变。可以说，很多就业岗位只是暂时受疫情影响，随着生产生活秩序的恢复，岗位也将逐步释放。

企业是就业的基础，企业稳则就业稳。随着一系列政策措施的实施，复工复产有序推进。截至3月28日，全国规上工业企业平均开工率为98.6%，人员平均复岗率为89.9%；开工步伐明显加快，带动劳动力需求陆续恢复，就业形势也随之逐步改善。当前，境外疫情持续蔓延，世界经济贸易增长受到严重冲击。我们要谨防全球需求下滑，对出口型中小微企业造成冲击。中小微企业贡献了我国80%以上的就业岗位，但抗风险能力较弱，为了应对疫情冲击，国家出台了一系列有力措施帮助中小微企业渡难关。随着经济形势的发展变化，我们还需随时调整工具箱，加大政策对冲力度，力争将疫情的影响降到最低。

稳就业，要辩证看待危与机，善于抓住危中之机。疫情期间，新经济成为亮点，绝大多数在线企业不但没有受到影响，反而拓展了发展空间。尤其是互联网经济、云服务中新业态的发展，保证了中国经济社会在疫情中的有效运转。化危为机、抢抓机遇，加快推进包括5G、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设进度，出台更多支持性政策，鼓励新经济加快发展，就能培育经济和就业新增长点，为劳动者创造更多的就业创业机会。与此同时，从疫情防控实践出发，应允许企业对工作制度进行探索调整，根据其自身经营状况灵活决定用工政策，让灵活就业形式更加多样化，吸引更多劳动者加入其中。

稳就业，在关注短期总量的同时，还应理顺就业结构。近年来，我国劳动力市场出现较大变化。在供给端，2013年劳动力人口总量到达顶点，劳动供给出现拐点；在需求端，现代化的生产体系下，以人工智能为代表的新技术，在替代劳动力方面影响深远。受疫情影响，产业结构、生产方式、生活方式、用工需求等都在发生变化，健康消费成为新热点，线下场景加速线上化，非接触型经济快速发展。这些，意味着对劳动者岗位技能的要求也在发生变化。因此，必须加大在职培训和技能培训力度，加快调整劳动者队伍技能结构，进一步提升技能素养。从长远看，还应深化教育体制改革，落实就业优先战略和就业优先政策，使教育与劳动力市场在数量、结构和质量上更好匹配。

截至去年末，我国劳动年龄人口约9亿，就业人员7亿多，受过高等教育和职业教育的高素质人才有1.7亿。盘子大、压力大，但机遇更大。千方百计、多管齐下，用好人口素质提升所孕育的新一轮人才红利，就业不仅稳得住，也必将推动经济蓬勃发展。

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 05 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)