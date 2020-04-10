要素市场化配置改革迈大步

我国经济结构性矛盾的根源是要素配置扭曲，要彻底解决问题，根本途径是深化要素市场化配置改革。近日，《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》（以下简称《意见》）对外公布。

“这是党中央、国务院第一次对推进要素市场化配置改革进行总体部署，明确要素市场制度建设的方向和重点改革任务，对于形成生产要素从低质低效领域向优质高效领域流动的机制，提高要素质量和配置效率，引导各类要素协同向先进生产力集聚，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，加快完善社会主义市场经济体制具有重大意义。”国家发改委有关负责人说。

坚持问题导向，瞄准各类要素市场存在的突出矛盾和薄弱环节

目前，我国商品和服务价格已经由原来的97%以上由政府定价，转变为97%以上由市场定价。要素市场建设和改革也取得重要进展，资本、土地、劳动力市场从无到有，从小到大，市场配置要素资源的能力明显增强。2019年，银行间债券市场成交量达218万亿元，A股总市值达59.29万亿元，土地出让面积和金额分别达22.58万公顷、6.98万亿元，城镇新增就业1352万人，全国技术合同成交额达到2万多亿元。

但是，同商品市场相比，要素市场发育还不充分，存在市场决定要素配置范围有限、要素流动存在体制机制障碍、要素价格传导机制不畅等问题。这影响了市场对资源配置决定性作用的发挥，成为高标准市场体系建设的一个突出短板。

“完善要素市场化配置是解决我国经济结构性矛盾、推动高质量发展的根本途径。要素配置的扭曲具有很强的传导性和扩散性，由此造成一系列经济结构性矛盾和问题。加快要素市场化改革是深化供给侧结构性改革、解决制约全局深层次矛盾的重要突破口，对于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力具有重要意义。”国家发改委有关负责人表示。

从破除无效供给来看，过剩产能特别是“僵尸企业”是要素配置扭曲的集中反映，要推动“僵尸企业”出清，就要加快形成市场决定要素配置的机制，释放错配的资源，这就要求建立要素初始配置的纠正机制，促进要素合理流动。

从培育新动能角度来看，要扩大优质增量供给，就要建立促进要素自主有序流动的机制，以市场价格引导资源配置，使得科技创新、现代金融、人力资源等现代生产要素，能够从低质低效领域向优质高效领域流动，提高要素宏观配置效率，共同支撑实体经济发展，形成协同发展的产业体系。

“《意见》坚持问题导向，从实际出发，瞄准各类要素市场存在的突出矛盾和薄弱环节，有针对性地提出了改革思路和具体举措。”中国发展研究基金会副理事长、全国政协经济委员会副主任刘世锦说。

国务院发展研究中心原副主任王一鸣也认为，我国不同要素的市场化程度差异较大，推进市场化面临的矛盾和问题也各有不同。《意见》坚持问题导向，根据不同要素属性和经济社会发展需要，提出分类推进改革的举措，使要素市场化配置改革更有针对性和可操作性。

提出土地、劳动力、资本、技术、数据五个要素领域的改革方向

《意见》充分发挥市场配置资源的决定性作用，更好发挥政府作用，分类提出土地、劳动力、资本、技术、数据五个要素领域的改革方向和具体举措，构建更加完善的要素市场化配置体制机制。

土地要素方面，着力增强土地管理灵活性。建立健全城乡统一的建设用地市场。不仅将灵活产业用地方式，探索增加混合产业用地供给，还将灵活土地计划指标管理，城乡建设用地供应指标使用应更多由省级政府负责，探索建立全国性的建设用地、补充耕地指标跨区域交易机制。

劳动力要素部分，着力引导劳动力要素合理畅通有序流动。一是畅通落户渠道。探索推动在长三角、珠三角等城市群率先实现户籍准入年限同城化累计互认。放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制，试行以经常居住地登记户口制度。二是畅通职称评审渠道。完善职称评审制度，以职业能力为核心制定职业标准，畅通非公有制经济组织、社会组织、自由职业专业技术人员职称申报渠道，推进社会化职称评审。

“近些年来，我国城市化进程的一个重要特点是大都市圈和城市群加快发展，各种生产要素向这些区域集中，推动提升城市聚集效应，提高全要素生产率。可以预见，今后相当长一个时期，我们经常讲到的转型升级、创新驱动、经济增长新动能等，大部分会出现在这些区域。这就要求打通城乡之间人员、资金、技术、土地等要素的双向流动通道，重点是加快城乡接合部的农村集体土地制度改革。”刘世锦说。

资本要素部分，着力完善多层次的资本市场制度。一是完善股市基础制度建设，制定出台完善股票市场基础制度的意见，坚决打击各种造假和欺诈行为，放松和取消不适应发展需要的管制，提升市场活跃度。二是完善债券市场统一标准建设，统一公司信用类债券信息披露标准，对公司信用类债券实行发行注册管理制。

技术要素部分，着力激发技术供给活力，促进科技成果转化。一是激活产权激励，深化科技成果使用权、处置权和收益权改革，开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点，并行推进职务成果“三权”改革和所有权改革试点。二是激活中介服务活力，培养一批技术转移机构和技术经理人，积极推进科研院所分类改革，加快推进应用技术类科研院所市场化、企业化发展。建立国家技术转移人才培养体系。

数据要素部分，着力加快培育数据要素市场。通过制定出台新一批数据共享责任清单、探索建立统一的数据标准规范、支持构建多领域数据开发利用场景，全面提升数据要素价值。

“由于产权制度不完善，特别是体制内职务科技成果的产权界定不清晰，以及数据的产权界定规则尚未建立，我国的技术和数据的要素市场发育迟缓。”王一鸣说，“在新一轮科技革命迅猛发展，大数据、物联网、人工智能等正在成为国际竞争制高点的背景下，加快培育技术和数据要素市场，对于增强我国国际竞争力和推动经济高质量发展都具有重要意义。”

中国经济体制改革研究会学术委员会主任宋晓梧认为，把数据作为一种生产要素单独列出，反映了互联网大数据时代的新特征，也是《意见》的理论创新点。

“目前我国国民经济核算体系，更多的是为国家的宏观调控提供数据依据和参考，从经济社会全面治理的角度看，很多基础数据目前尚不完善。此外，数据作为现代经济社会治理的基础性平台，其权责利体系尚不够完善。”宋晓梧表示，《意见》对于探索建立统一的数据标准规范、支持构建多领域数据开发利用场景，全面提升数据要素价值具有重大现实意义。

“定价格”向“定规则”转变，加快要素价格市场化改革

改革路线图已经明确，那么改革的突破口是什么？

“价格机制是市场机制的核心。健全要素市场化配置体制机制，最重要的是加快要素价格市场化改革，健全要素市场运行机制，推动要素配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最优化。”王一鸣说。

《意见》从更好发挥政府作用角度，提出要大幅度减少政府对要素的直接配置，推进土地、劳动力、资本、技术和数据要素配置的市场化改革，还提出完善要素价格形成机制和市场运行机制，明确政府对要素价格、市场运行的调节和监管内容。

加快要素价格市场化改革。推动政府定价机制由制定具体价格水平向制定定价规则转变，加强要素价格管理和监督。构建要素价格公示和动态监测预警体系，逐步建立要素价格调查和信息发布制度。健全生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制，全面贯彻落实以增加知识价值为导向的收入分配政策。

健全要素市场运行机制。健全要素市场化交易平台，完善要素交易规则和服务，提升要素交易监管水平，增强要素应急配置能力。把要素的应急管理和配置作为国家应急管理体系建设的重要内容，建立对相关生产要素的紧急调拨、采购等制度。

为将改革落到实处，《意见》明确提出，深化“放管服”改革，打破行政性垄断、防止市场垄断，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，进一步减少政府对要素的直接配置。确保各类所有制企业通过竞争等市场手段平等获取要素。同时，在维护全国统一大市场的前提下，开展要素市场化配置改革试点示范。

刘世锦认为，改革机制很重要，顶层设计要与基层试验有效结合。“顶层设计主要是管方向、划底线，在此前提下，要给地方、基层、企业和个人留出更大的自主选择空间，允许试错纠错，鼓励大胆创新，在更大程度上激发出各个方面的积极性、创造性，加快形成高标准的要素市场体系。”

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 06 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)