全球贸易面临大幅缩水

世界贸易组织4月8日发布报告《全球贸易数据与展望》显示，由于新冠肺炎疫情影响，2020年全球贸易预计缩水13%至32%，萎缩幅度可能超过2008年国际金融危机时的水平。报告同时强调，2021年全球贸易仍有可能实现复苏，但也存在不确定性，其最终表现在很大程度上取决于疫情持续时间和各国抗疫政策的有效性。

报告显示，受贸易紧张局势和经济增长放缓影响，2019年全球货物贸易量已下降0.1%。2020年，基本上全球所有地区的贸易量都将出现两位数的下降。而从行业来看，电子和汽车制造产业的贸易缩水将更为严重。

因全球多国颁布程度不同的运输与旅行禁令，服务贸易受到最为直接的冲击。与货物贸易不同，服务贸易没有库存，当下出现的损失在将来很难挽回。世界旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利表示，目前很难评估新冠肺炎疫情对全球旅游业的总体影响，但现在需要全力支持旅游业，使之变得更强大、更能抵抗风险，因为旅游业的复苏将带来更多就业岗位、助力经济增长。美国经济学家哈拉尔德·马尔姆格伦认为，全球贸易量下滑对新兴市场经济体及其他主要出口国的影响将持续更长时间，政府需要更多智慧制定有力政策减少损失。

世贸组织总干事阿泽维多在报告发布当天的视频记者会上表示，疫情导致全球生产和贸易量不可避免出现下滑，将给从事服务业的数百万低收入工作者及其家庭带来严峻考验，并进一步加剧收入不平等现象。国际劳工组织7日也发表题为《新冠肺炎疫情和工作世界》的研究报告，认为新冠肺炎疫情大流行是“第二次世界大战以来最严重的全球危机”，预计疫情将在2020年第二季度导致全球6.7%的工作时间消失，相当于波及1.95亿全职员工。总干事盖伊·赖德呼吁全球寻找能够帮助全社会所有阶层的解决方案，特别是那些最脆弱或最无力的群体。“必须致力于建设新的更安全、更公平、更可持续的社会保障体系。”联合国主管经济和社会事务的副秘书长刘振民日前在向媒体进行书面吹风时表示：“必须采取紧急和大胆的政策措施来控制疫情、挽救生命，保护社会中的弱势群体，同时保持经济增长和金融稳定。”

经济全球化时代，携手合作才能走出困境。阿泽维多认为，应对产业链冲击的正确方式是国际合作和国际协调，确保产品供应稳定，国际贸易正常运转。如果各国齐心协力，世界经济将比各国单独行动复苏得更快。国际货币基金组织此前也发文指出，抵御疫情冲击需要全球协调一致的卫生和经济政策。多个国际组织正开展合作，确保通过紧急融资、政策建议和技术援助为受疫情冲击的国家提供支持。

（本报布鲁塞尔4月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 16 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)