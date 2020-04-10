本报北京4月9日电 （记者王珂）商务部新闻发言人高峰9日介绍，外贸企业复工复产正有序推进，全国超过76%的外贸重点企业产能恢复率超过70%。3月制造业PMI新出口订单指数和进口指数分别较2月回升17.7和16.5个百分点。

“但同时，全球疫情蔓延对世界经济和国际贸易的影响逐步显现。”高峰说，根据商务部对重点地区、重点行业、重点企业进行调研的情况，部分外贸企业在手订单延期或被取消，新签订单受到影响，特别是纺织服装等消费类行业，短期内受到较大冲击。

高峰表示，关于外贸受影响的程度，商务部将密切跟踪评估。前期商务部已经出台了一系列稳外贸政策，下一步将狠抓落实，并根据形势变化，努力为外贸企业纾困解难，力争把疫情对外贸的影响降到最低，稳住外贸基本盘。

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