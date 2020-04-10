“新基建”与每个人有关（一周网评）

“新基建”这个词火了。疫情防控期间，在大家谨慎复工复产的时候，为何这个词会火起来？可能因为，它与每个人有关。
中国网友很熟悉“基建”这个词，这些年，伴随着中国基础设施建设速度的加快，甚至有很多央企走出国门承担重大工程，中国在这个领域的成就让网友们非常骄傲。“基建狂魔”的绰号，就是网友们起的。君不见，火神山医院、雷神山医院分别在10天之内拔地而起时，多少网友在线看直播，惊叹建设速度。围观这场直播建设的，甚至还有外国政党领导人。
如今，网友们越来越熟悉“新基建”这个词，甚至会在以后感觉更为亲切，因为与“基建”庞大的规模比起来，“新基建”不那么直观，却更接近我们的生活。5G看不见、摸不着，但它提升的网速，带来的无限可能性，将会很大程度改变人们的通信、交互体验等。物联网的主体，可以是生活中很多小物件，但将带来全新的生活方式。人工智能自不必说，这几年人工智能发展迅速，已经让普通人尝到了甜头。
除此之外，“新基建”这片热土，也吸引着很多网友投身其中。
从中央层面的部署，到各地的积极推动，到市场的热烈追捧，“新基建”中蕴藏着无数的投资机会，也提供着无数的工作机会。
加快推进新型基础设施建设，不仅能促进短期经济增长、提振社会信心，而且能有力推动经济转型升级、促进高质量发展。
随着中国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复，人们将越来越多的目光，聚焦于发展中。而“新基建”，已经敞开了怀抱。
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