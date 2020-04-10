艺术课堂打开线上新空间（解码·线上新风潮）

北京师范大学开设的慕课《意在象中——中国古典诗词鉴赏》视频截图

UCCA尤伦斯当代艺术中心儿童艺术成长微课堂海报

图片来自UCCA儿童微信公众号

2020年初，突如其来的疫情给蓬勃发展的艺术教育带来了不小的冲击。课堂停课，言传身教的艺术教学无法继续。面对疫情，艺术教育行业“停课不停学”，纷纷开设“云课堂”，海量教学资源线上共享，在挑战中寻求新机。短短3个月，全国各地信息化艺术教学迅速铺开，艺术教育正打开线上转型升级的新空间。

“云课堂”丰富多元

疫情期间，艺术教育充分利用线上平台，克服技法传授障碍，创新教学路径，成效显著。

高校艺术学科迅速展开信息化教学探索，实施一校一策、一校多策的“云授课”方案。在北京大学艺术学院，教师利用多种网络教学平台和资源，选择使用地学楼智慧教室系统，通过北京大学直播平台授课、上传作业，并组织答疑。北京师范大学艺术与传媒学院保障春季学期课程不停课、不打折，为艺术教师提供技术培训，课程采用校内外精选慕课（MOOC，即大规模开放在线课程）资源，教师利用雨课堂、BB平台、畅课平台等进行课程直播或录播、线上答疑，开展混合式教学“云课堂”。

社会机构也充分利用特色资源，为公众提供丰富多彩的免费线上艺术“学堂”。例如，中国美术馆特别开设线上数字展厅，包括作品展示、艺术知识普及、作品分析等内容。国家大剧院在微信公众号上，向广大艺术爱好者分享在线精美歌剧演出、顶级音乐会，开设艺术微课堂。央视旗下的新媒体“央视频”，是疫情期间首批为中小学提供线上艺术录播课的媒体，并不断提供种类丰富的文化艺术短视频内容。

从资源支持来看，教育部针对高校学生、继续教育需求人群发布了22家在线课程平台资源；针对中小学生发布了国家中小学网络云平台和中国教育电视台空中课堂资源。诚然，艺术课程在现有数字资源中的基数并不大，但特殊时期也可解燃眉之急。例如，爱课程提供8000余门在线课程，包含约214门艺术类课程；学堂在线提供1600门学分课程，艺术类有198门。各大高校也推出公益资源，回馈社会。疫情期间，北大讲座网面向社会免费开放7000多个讲座资源，包括传统艺术与文化、艺术理论、艺术史、美学等内容；北京师范大学集结名家讲师，向艺术爱好者免费提供18门提升艺术素养的美育系列课程。

此外，社会培训机构也开始尝试线上直播课程，包括美术、书法、钢琴、舞蹈等传统技法课程。UCCA尤伦斯当代艺术中心的儿童培训，推出了制作艺术手工、云游故宫、“良乐”线上音乐会、云观影等艺术微课堂，创造力令人赞叹。一些艺术自媒体平台也推出了特色资源课程，例如《芭蕾世界》推出的世界拉丁冠军线上课程、柏林国家芭蕾舞团、美国ABT芭蕾舞剧院明星首席课程等。这些亮眼的培训课程，有效地填充了线上艺术教育市场的稀缺性资源板块。

线上拓展趋势明显

数字化时代，线上教育优势明显，产业规模初显。线上艺术教育集中在艺术鉴赏、艺术理论、艺术史、学历教育等方向，未来还有更多的角度值得探索。笔者认为，线上艺术教育未来有4个清晰可见的发展趋势：全球化、普及化、智能化和职业化。

面对全球化趋势，线上教育很早就凸现出整合资源的功能优势。线上艺术课程资源的国际传播，也是国际间文化输出的有效路径之一。对于国内艺术高校而言，国际、校际间数字资源共享合作，进而延伸到学分课程、学历教育，已经早有先例。对于社会线上艺术机构或数字平台来说，本土特色与国际前沿、经典艺术课程均可成为市场营销的“卖点”。在全球化语境中，社会培训机构的线上课程将出现越来越多的国际师资面孔。

普及化趋势源于国民综合文化素养的提升需求。随着经济的快速发展，中国人的文化生活越发多元精彩。中国人普遍有提升自我文化素养的诉求，线上艺术教育借助便利化优势，不受时间、地点、人数的限制，已经成为众多艺术爱好者的选择之一。慕课就是当今艺术普及的现实机遇。北京师范大学出品的国民美育素养提升系列慕课，初衷就是通过古典诗词赏析、经典电影赏析、舞蹈精粹赏析、中外传世名画赏析、中外音乐赏析等数字资源，让更多人走近艺术，提升国民艺术素养。

智能化趋势是艺术教育不可回避的发展走向。虽然技艺面授是艺术教育的传统，但是科技的不断融入，丰富了线上艺术教育的外延与内涵。例如，AR、VR技术目前已经在线上、线下美术展览中普遍应用；智能穿戴的新概念，早在几年前也已经试水舞蹈线上培训。

社会竞争导致线上艺术的职业化发展。线上艺术教育的服务功能还集中体现在考前辅导、学历教育课程、国际艺术师资水平考试等职业化培训方向中。

线上线下并进

国际疫情持续蔓延，我们需要在常态化防控中拓展线上空间，让线上艺术教育与传统艺术教育多头并进。

许多人说，线上艺术教育将孕育出新蓝海。的确如此。相信疫情之后，线上艺术教育凭借自身优势，仍将与我们同行。一部分热衷于线上教学的艺术爱好者将被沉淀出来，也会有大量学生用慕课来完成艺术选修学分或选修国际艺术院校学分课程、学历教育。同时，越来越多的传统艺术课程会选择线上线下混合式教学，艺术机构也将更加重视线上公共艺术资源建设，还会有更多社会培训机构选择线上艺术课程+文旅等众多衍生模式。

不可否认，线上艺术教育还存在技术研发投入过大、盈利太慢等问题；传统艺术技艺教学中的互动与反馈环节，线上教育还无法取而代之。因此，线上课堂短期内难以取代传统教育方式，艺术教育或呈现线上线下融合发展的态势。

通过国家大力支持线上教育的发展战略，不难看出，线上艺术教育将推动艺术普及与国民艺术素养的提升，将促成更多国际合作与文化交流。希望这一新型产业，在如此紧迫的需求之下，带给大众更加美好的生活体验。

（作者单位为北京师范大学艺术与传媒学院）

(责编：栗翘楚、杨曦)