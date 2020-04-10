线上有展  企业开心（网上中国）

近日，在江西省赣州市南康区跨境电商产业园，销售员工正通过手机直播的形式推销家具。

新华社记者 胡晨欢摄

展会是企业推销自家产品、捕捉行业风向、开展合作交流的重要途径之一。防疫期间，传统线下展会无法举行。降低疫情对展览业的冲击，将线下展会挪到线上进行，不仅成为破局发展的一剂良方，也一定程度上解了企业燃眉之急。

线上展会解难题

受疫情影响，2020三峡柑橘国际交易会无法如期在线下举行，这让不少果农和柑橘种植企业犯了愁。经多方多次商议，主办方决定将交易会从线下改为线上举行。

在2020三峡柑橘国际交易会官网上，不仅有琳琅满目的展示展销活动，还有“我为三峡柑橘代言”等推介活动。近日，交易会在网上落下帷幕，销售柑橘超过27万吨，给果农带来了实实在在的好处。

线下展会对外贸企业来说，则是海外推广的重要方式，随着疫情在全球蔓延，不少海外展会延期甚至取消，给外贸企业的发展带来重重障碍。4月7日召开的国务院常务会议决定，第127届中国进出口商品交易会（简称“广交会”）将于6月中下旬在网上举办。这将是中国历史悠久的贸易盛会首次以网络形式举办，让中外客商足不出户下订单、做生意。

疫情发生后，中国制造网也通过“云展会”的方式，为外贸企业沟通洽谈业务提供了新平台。在该网“云展会”相关页面，当买家选中意向产品后，可以通过线上虚拟展会页面所呈现的产品照片、描述、视频以及工厂360°全景图片等丰富的媒介信息，快速了解供应商产品的真实情况，仿佛线上“验厂”。

中国制造网相关负责人介绍说，防疫期间，“云展会”成了外贸企业眼中的香饽饽。在一些知名国际展会的配套“云展会”上，能收获来自专业买家的近万个采购需求。

在“云展会”带动下，中国制造网2月访问量同比增长39%，为中国供应商提供近20万条公开采购信息，该网还计划在6月底前推出15场“SMART EXPO虚拟展会”，将平台上中国产品呈现给海外采购商，搭建线上国际贸易通道。

科技赋能亮点多

“云展会”的实现，与5G、直播、VR等新技术手段的应用密不可分，在“面对面”到“屏对屏”的过程中，利用好新技术手段，不仅能为企业拓宽营销渠道、增强抵抗风险能力，也使会展主办机构对未来会展模式有了新的探索。

在近日举行的首届2020全球纺织云展会上，不少企业通过直播的形式成功对接意向客户。“云展会”期间，鸿辉家纺每天都进行线上直播，还通过抖音和“云展会”直播相互引流，增加线上人气。公司相关负责人介绍说：“效果非常不错，每款产品每天的浏览量平均达300次左右，为公司带来精准的潜在客户群体。”

VR技术则让客户面对屏幕就可看到产品细节甚至工厂情况。点击进入“全球贸易通”搭建的外贸“云展会”，可以在VR样品间里查看商品全貌。“全球贸易通”还推出企业级VR看厂应用服务，可以突破时间和地域限制，让潜在客户如临现场般地参观工厂、体验产品和服务。

细查之下，企业把线下展会上进行的商务合作搬到了线上，全方位实现传统展会功能就是“云展会”追求的目标。

2020全国教育装备“云展会”借助移动互联网、数字化技术，将展会从线下延伸到线上，向所有展商和观众开放线上产品展览、供需对接、在线留言、社交沟通等多种功能。2020全球纺织“云展会”一切操作均在云端，采购商可以选择自己想看的展品，并与展商进行直播互动，还能通过展品页面直接进行购买下单。直播在电脑端、手机网页端以及APP端都可以观看。

一些线下会展中心也充分利用疫情带来的“空窗期”，利用科技力量赋能场馆设施提升，为将来的线上会展积极准备。目前，重庆国博中心主动迎合“线上+线下”观展融合的趋势探索“VR探馆”，在已实现5G全覆盖的基础上，全力推进智慧场馆建设；重庆悦来国际会议中心利用VR系统，挖掘“云上会展”的可能。

渐成全球新趋势

工业和信息化部副部长辛国斌不久前在国新办新闻发布会上表示，将通过加强产业链的稳定性，探索举办网上展销会、订货会等形式帮助企业解决当前存在的困难。

多地目前正在积极开展“云展会”，以解决线下展会无法举行给企业和行业带来的影响。北京线上展会发展联盟自3月底建成以来，得到有关单位积极响应。目前已有中国国际健康产业博览会、北京国际环卫与市政设施及清洗设备展览会以及北京科技防疫物资出口线上展等3个展会项目确认通过联盟举办线上展会。

不少由企业主办的新品发布会也由线下转移至线上。小米、华为、荣耀等手机厂商都将线下发布会搬上屏幕，以直播的形式推出新一代产品。

线上展会不仅是中国会展机构和企业面对疫情的破局之举，这一做法也是全球趋势。Facebook 2月底宣布取消原计划5月份在加利福尼亚州圣何塞召开的F8开发者现场大会，后来宣布F8或将以网上发布会取代。苹果夏季开发者大会WWDC，同样改成线上直播。

(责编：栗翘楚、杨曦)