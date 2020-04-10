人像信息安全要“内外联控”（云中漫笔）

防疫期间，戴口罩成为人们日常外出的必要装备。戴口罩的人脸识别技术已在实际中应用。让人不齿的是，近日有不法分子竟在网上搜集并兜售戴口罩的脸部照片。戴口罩的面部信息是重要隐私，一旦泄露，风险巨大。执法部门、公众以及人脸识别技术的相关应用者，都应加以防范。

执法部门必须积极作为。如今，人脸识别技术已被广泛应用于移动支付、办公出行、智慧安防等行业，尤其在疫情蔓延之后，许多小区和企业都将这项技术与出入凭证相结合。人脸识别技术所涉及的范围之广、人数之多、程度之深，已经到了必须要防范其风险的地步。执法部门必须积极作为、严厉打击，绝不能让不法分子有机可乘。

公众自己不能忽视个人面部信息泄露的危害。如果人像信息被泄露，其他身份信息也被盗取，完全可以被他人利用建立起一个立体的身份信息库。试想，现在这么多的网贷平台都将人脸识别作为贷款的重要凭证以及安全保障的最后防线，如果面部信息被盗用，个人财产就会面临巨大的安全隐患。

面部信息识别技术的使用应该依法有序管理。发生在杭州的“人脸识别第一案”中，某大学教授以“保护隐私”为由把一家使用人脸识别认证系统的公园告上法庭。这一案件引起了巨大的舆论反响，说明公众对这项技术充满疑虑。许多私营企业为消费者建立数据库，但他们是否有能力保障消费者的信息安全？如果没有这样的能力，公众怎能将人像信息这样重要的隐私交给他们？这值得相关管理部门思考。

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