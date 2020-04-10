商务部：政策措施落地见效 消费市场稳步回升

记者9日从商务部例行新闻发布会上获悉，随着国内疫情防控形势持续向好，今年清明小长假期间，市场人气逐步集聚，消费市场稳步回升。目前已有七个省20多个地市组织发放了多种形式的消费券，激发消费潜力。商务部新闻发言人高峰表示，随着政策措施落地见效，消费市场将迎来稳步回升。

高峰介绍，多地以发放消费券等方式带动消费回补，在短期内取得了积极成效。比如，杭州发放的消费券已核销2.2亿元，带动消费23.7亿元，乘数效应达10.7倍；郑州首期发放5000万元消费券，发放两日核销1152.4万元，带动消费1.28亿元，乘数效应达11倍。

高峰认为，在当前疫情防控持续向好的形势下，企业复工营业提速扩面，市场消费触底回升、稳步向好。全国大型农产品批发市场、大型超市、百货商场、品牌便利店、电商平台及快递开业率均在95%以上。全国生活必需品市场供应总体充足，价格稳中回落。商务部重点监测零售企业3月下旬日均销售额比中旬增长0.9%，比2月下旬增长3.2%。

“随着国家和地方出台的一系列促进消费回补释放政策措施的落地见效，后期消费将逐步恢复，疫情不会改变我国消费长期稳定和持续升级的发展趋势。”高峰说。（记者王文博）

(责编：栗翘楚、杨曦)