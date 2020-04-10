金融政策加码输血重大区域战略

长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设等国家重大区域发展战略获更多金融政策支持。《经济参考报》记者获悉，近期，多部委密集部署加快金融支持区域发展，相关区域金融政策频频落地，其中推动区域金融互联互通成为政策着力点，区域资本自由流动等体制机制创新迎来突破。随着投融资便利化推进，金融机构正加速涌入重点区域建设，加大信贷倾斜力度，巨量资金输血通道正在开启。下一步，区域重点产业建设等将迎来更多资源支持，一批区域重大项目或加速落地。

业内专家表示，要素自由流动是区域协同发展的重要条件。通过金融市场互联互通，促进资金等生产要素在区域内实现优化配置，将为区域协同发展提供有力支撑。同时，作为国家重大战略，这些区域也具备了在金融创新方面先行先试的条件，为全国层面的金融供给侧结构性改革提供经验。

多区域金融支持政策频出

近日，人民银行上海总部等12个部门牵头起草的《关于在长三角生态绿色一体化发展示范区深化落实金融支持政策推进先行先试的若干举措》正式发布，提出16条具体举措。其中，在推进同城化金融服务方面，鼓励一体化示范区范围内的金融机构，打破区域界限。同时，探索试点跨区域联合授信，实现信贷资源跨区域配置。

交通银行金融研究中心高级研究员何飞在接受《经济参考报》记者采访时表示，此前，绝大部分地方法人银行机构无法跨区域设立分支机构，导致区域内部分金融资源无法发挥跨域支持企业发展的作用。加快金融基础设施互联互通，将为金融机构跨域展业提供支持，打破银行信贷等资源无法有效跨域流动的僵局，助力金融支持长三角高质量一体化发展。

京津冀、粤港澳大湾区等重点区域发展也迎来金融政策力挺。在京津冀协同发展方面，国家发改委日前发布《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》。规划提出，支持通州区与北三县开展投融资改革试点；鼓励开发性和政策性金融机构依法合规创新业务模式，有效利用各类资金。在粤港澳大湾区建设方面，深圳市地方金融监督管理局近日表示，将有序推进金融市场互联互通，推动设立粤港澳大湾区绿色金融联盟。

针对金融支持区域发展，多部门频频展开部署。人民银行2020年金融市场工作电视电话会议提出，今年要重点加大对区域协调发展等重点领域和薄弱环节金融支持。今年开年，银保监会就推动长三角一体化发展、京津冀协同发展召开专题会议，引导区域金融资源合理流动，高效配置。

资金加速输血区域建设

随着投融资便利化开启，资金正加速涌入，输血重点区域建设。《经济参考报》记者了解到，为参与长三角一体化发展等区域协同发展，多家银行等金融机构已开始“排兵布阵”。

4月7日，浦发银行长三角一体化示范区管理总部在上海成立，是示范区首家银行管理总部。浦发银行表示，通过在示范区先行先试，浦发银行将进一步深入参与长三角一体化发展建设。对内将打通区域束缚，上海的支行可以给长三角的企业贷款。对外可以与长三角其他银行一起，联合为企业授信。这些突破，将为长三角企业融资提供极大便利。

区域投融资机制迎来突破的同时，资金加速向重点区域集聚。交行近日发布的2019年度业绩报告显示，2019年交行长三角、粤港澳大湾区、京津冀三大区域贷款增量是上年同期的2.18倍，占全行新增贷款比例为52%，同比上升6.8个百分点。2019年，广发银行在大湾区人民币贷款（不含信用卡）增长32.9%。广发银行表示，接下来还将增加投融资投入，加大对大湾区、长三角等区域一体化基础设施及重大项目的支持力度。

业内认为，随着金融政策加码支持和资金加速涌入，区域重点产业将加速崛起，一批重大项目或将加快落地。今年年初，浙江省发改委等部门与银行、保险等金融机构举行了助推长三角区域一体化项目对接，重点推进200多个重大项目建设，总投资超2万亿元，具体包括一批重大基础设施互联互通项目和数字经济项目等。

引导更多长期资本投入

业内人士表示，当前在金融支持区域协同发展方面还存在一些问题和短板，如长期资本供给不足等，需相关政策进一步发力。

中国国际经济交流中心产业规划部副部长李金波指出，当前，一些重大区域的发展，无论是基础设施建设，还是支持创新创业，都需要大量的长期资本支撑，需要有将庞大的短期资本转化为长期资本的机制，但这方面目前还存在严重供给不足。未来需要进一步疏通长期资本供给渠道，显著提高直接融资比重。

李金波建议，进一步完善市场化投资运营机制，在风险可控的前提下，逐步放宽保险资金投资范围，创新资金运用方式，引导其投资于重大基础设施项目；鼓励符合条件的创业投资基金和政府出资产业投资基金主要通过股权投资活动配置金融资源，为不同行业、不同规模、不同发展阶段的企业提供与之相适应的风险资本。

何飞表示，当前，由于金融中心城市强大的“虹吸效应”，区域非金融中心城市推动金融信息数据等资源互联互通的动力还不够强。下一步，金融中心城市要充分拉长“金融长板”，为非金融中心城市提供更加高效的金融服务，在此基础上增强互信，加快推动金融信息数据资源共享共用。（记者汪子旭）

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