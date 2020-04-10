汽车促消费政策力度将进一步加大

4月9日，国务院联防联控机制就稳定和扩大汽车消费举行新闻发布会。记者获悉，我国汽车消费仍有非常大的发展空间。未来将在新能源汽车基础设施建设、新能源汽车购置补贴、放宽二手车市场等方面持续加大政策力度，以稳定市场预期，推动汽车市场逐步恢复。

记者了解到，这些促消费新政包括进一步推动落实取消二手车限迁政策、落实好二手车经销增值税优惠政策、便利车辆异地交易登记、抓紧出台新能源汽车购置补贴的具体措施、加大老旧小区充电设施改造力度等。

发改委产业发展司副司长蔡荣华表示，这些政策实施落地以后，将进一步巩固我国新能源汽车的发展成果和优势，加快老旧汽车报废更新，畅通二手车流通交易，有效应对疫情影响，稳定和扩大汽车消费。

据介绍，汽车产业在经济和社会发展中占有举足轻重的地位。汽车制造业增加值占到整个工业增加值的7%左右，汽车消费在社会消费品零售总额中占到10%左右。新冠肺炎疫情使汽车的生产和消费受到很大冲击，如果汽车产销量持续下滑，不仅影响到产业本身，也会影响到其他行业的复工复产，甚至影响整个经济的平稳运行。

随着国内防控疫情形势持续向好，汽车企业已全面复工复产，市场需求稳步回升。3月下旬，商务部重点监测零售企业汽车销售额比2月下旬增长8.9%；中国汽车流通协会统计显示，3月乘用车销售104万辆，比2月增幅回升了37.5个百分点。

商务部消费促进司负责人王斌说，受多种因素影响，中国汽车产销量连续两年下降。这表明经过多年高速增长以后，国内汽车产业逐渐进入一个阶段性调整的平台期。但这并不意味着汽车销售会持续走低，我国汽车消费尚未达到发展的“天花板”。

中国汽车市场规模不断扩大，市场结构也在持续优化，这些都是支持汽车市场发展的重要基础。中国是目前世界上最大的汽车及新能源车生产和消费国，也是全球重要的汽车零部件原材料生产贸易大国，汽车产销量已经连续11年稳居世界首位，2020年末我国汽车保有量将有望超越美国。

同时，农村居民家庭汽车拥有量增长15.5%，已经连续五年明显高于城镇的增长水平。中高端乘用车市场份额不断扩大，新能源车销量超过了120万辆，占全球销量50%以上。

王斌表示，我国人口基数大，发展潜力足，千人汽车拥有量刚刚超过世界平均水平，与发达国家差距甚远。这些因素都将推进我国汽车产业长期向好。未来十年，我国汽车消费还有非常大的发展空间。

据介绍，目前一些新能源充电设施建设项目已经陆续开工建设，预计今年全年能够完成投资100亿元左右，新增公共充电桩20万个左右，私人充电桩超过40万个。同时，二手车流通管理办法的修订稿也已经形成，即将向社会公开征求意见。（记者李志勇）

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