消费券带动“人气”促市场稳步回升

在4月9日召开的商务部网上例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，据初步了解，目前已有7个省20多个地市组织发放了多种形式的消费券，激发消费潜力，带动消费回补，在短期内取得了积极成效。例如，杭州发放的消费券已核销2.2亿元，带动消费23.7亿元，乘数效应达10.7倍；郑州首期发放5000万元消费券，发放两日核销1152.4万元，带动消费1.28亿元，乘数效应达11倍。

随着国内疫情防控形势持续向好，今年清明小长假期间，国内生活必需品市场供应充足，运行总体平稳，市场人气逐步集聚，消费市场稳步回升。

一方面，居民外出购物显著增多，市场销售较节前明显增长。商务部重点监测零售企业日均销售额比节前一周日均销售额增长15.6%。其中通信器材、服装、日用品分别增长48.6%、27.4%和26.6%，家电、化妆品、食品销售额分别增长21%、25.7%和10.3%。

另一方面，餐饮、旅游休闲消费显著增长。清明假期，银联商务统计的全国住宿、餐饮行业日均交易额比3月中下旬分别增长11.5%和10.0%，约恢复至去年同期五成水平。据中国旅游研究院调查数据显示，假期全国国内旅游接待总人数4325.4万人次，恢复至去年同期四成水平。

与此同时，生活必需品货足价稳。各地生活必需品市场供应总体充裕，价格稳中有降。4月6日，全国百家大型批发市场猪肉、牛肉价格比节前（4月3日，下同）分别下降1.1%和0.1%，羊肉价格持平；白条鸡、鸡蛋价格分别下降0.2%和0.3%；30种蔬菜平均批发价格持平；粮食、食用油价格分别上涨0.5%和0.1%。

在谈到外贸问题时，高峰表示，“从各地方、各行业反映的情况来看，3月份外贸进出口有所好转”。目前，外贸企业复工复产正有序推进，全国超过76%的外贸重点企业产能恢复率超过70%。3月制造业PMI新出口订单指数和进口指数分别较2月回升17.7和16.5个百分点。

但同时，全球疫情蔓延对世界经济和国际贸易的影响逐步显现。根据商务部对重点地区、重点行业、重点企业进行调研的情况，部分外贸企业在手订单延期或取消，新签订单受到影响，特别是纺织服装等消费类行业，短期内受到较大冲击。

外资企业复工复产进度稳步提升。据监测，截至4月7日，全国8776家外资重点企业中，复产率超过70%的企业占71.9%；湖北省的外资企业复产率快速提升，制造业复产率超过70%的企业占比较上周提高9.9个百分点至75.9%，接近全国平均水平。

此外，第三届进博会签约报名参展企业已超过1000家，已签约展览面积接近规划面积的60%。其中，医疗器械及医药保健展区规划展览面积较第二届增加一倍，将重点引进药品、医疗器械、养老康复、营养保健食品、医疗服务等。目前，该展区已签约展览面积达规划面积的80%以上，已签约世界500强及龙头企业近60家，多家企业将推出包括体外膜肺氧合机（ECMO）、无创呼吸机、有创呼吸机、体温枪、防护口罩等防疫相关产品。（记者冯其予）

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