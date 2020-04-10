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楼市回暖 需求端调控未放松

2020年04月10日08:45  来源：经济日报
 

当前，受新冠肺炎疫情冲击的楼市出现了一些积极信号。3月份以来，随着全国各地售楼处逐步开放，复工复产加速推进，楼市成交量明显恢复，土地市场日趋活跃。业内专家表示，随着疫情防控形势持续向好，楼市将逐渐复苏，供需恢复、金融政策出台等将有助于楼市良性发展，“房住不炒”定位不会改变。

相关数据显示，虽然今年一季度新房合计成交规模降幅达到近三成，二手房成交量同比减少44.6%。但是，新房楼面价和溢价率保持回升态势。同时，随着全国疫情防控形势稳定，3月份市场成交快速恢复。

此外，租赁市场也出现了一定程度回暖。数据显示，进入3月份，租赁成交量开始大幅回升，相比去年节后旺季推迟了一个月。整个一季度市场成交量呈现U形走势，3月份第3周成交量超过了去年同期水平。

“综合分析二手房、新房、租赁市场数据可以发现，2020年一季度楼市起伏较为明显。尽管受到了疫情冲击，但我国房地产市场也展现出了一定韧性。”贝壳研究院首席市场分析师许小乐说。

楼市回暖也得益于近期各地出台的稳楼市政策。3月11日，深圳市出台政策，提出要推进各项业务线上办理，加快商品房网签进度，简化业务流程，提高商品房网签效率；3月23日，长春发布文件明确，对已缴存商品房预售资金且依法依规诚信经营的房地产开发企业，如有新建或者续建项目，允许申请提取监管账户资金金额不超过50%的资金用于工程建设；武汉近期也推出了相应举措，包括提高预售监管资金使用效率、完善社保个税缴纳的购房认定标准等。

“随着国内疫情得到有效控制，预计后期还会有部分城市出台针对供应端的调控政策，缓解房企资金面压力。”诸葛找房数据研究中心分析师国仕英说。

在楼市逐步企稳的同时，一些不利于楼市健康发展的苗头也开始显现。近期，随着中介机构及房企开始复工复产，部分房产平台发布不实消息的现象有所增多。

这类现象也引起了监管机构的警惕。3月27日，成都市房地产市场服务中心发布紧急通知，禁止发布含不限购、不限价、不限售、不限贷、不摇号，以及增值、保值、贬值、上涨、下降、价格倒挂等涉及房地产市场敏感词汇，切实规范发布行为，净化市场环境，保障房地产市场平稳健康发展。

国仕英表示，为减少疫情给市场带来的负面影响，多城市纷纷出台了较为宽松的政策，但对需求端的调控仍保持谨慎，在需求端并未有所放松。（记者王轶辰）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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