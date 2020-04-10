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武汉热干面“复工” 一切开始苏醒

2020年04月10日08:47  来源：中国青年报
 

　　“今天不是‘解封’吗，就想着自己去买热干面。”4月8日早上，武汉人汪豆豆（化名）久违的“过早”终于回来了。一早，汪豆豆的父亲就去早餐店买了4份热干面，父亲一份，她一份，弟弟两份，“过早”吃热干面成了他们庆祝“解封”的一个仪式。

　　这是时隔近80天，家里人第一次出门。汪豆豆表示，之前，社区也曾团购热干面，但是都没有今天的好吃，今天和之前的都不一样，有“自由”的味道。“憋死了，终于可以出去了。”

　　汪豆豆上次出门还是2月21日，到超市囤货，买了一些日常用品和食物，之后就再也没出过门。汪豆豆说，武汉“解封”后，自己最想干的事就是去外面吃火锅，但是妈妈不同意，“还是担心安全问题。”

　　三镇民生甜食店（胜利街店）是武汉“过早”的代表店铺之一，它选择在武汉“解封”这一天开始营业。一位店员告诉中青报·中青网记者，4月8日，从早上6点半开始营业，当天一共卖了190斤热干面，具体多少碗没数过，但2斤热干面一般可以做5碗，算下来，大概有475碗。

　　在某点评网站上，“排队久”是这家店的关键词之一。店员表示，虽然“解封”当天来吃的人比之前少了很多，但是“店里的三鲜豆皮、糊米酒、特色煎包，这几样都是卖得老好的”。

　　很多市民在催促热干面餐馆复工。在某点评App上，罗氏热干牛肉面馆（玫瑰街总店）在热干面这一类中排名第一。店长罗思偲已经复工，4月7日起，开始对店铺进行重新装修。4月9日，他发现路上的车辆已经快要恢复到平日非高峰时期的水平。此前，他第一次出门的时候，开车跑了10多公里，看到的车不超过5辆。他说：“我每天要接四五十个电话，都是问店铺什么时候营业。”

　　社区团购订单在下降，意味着更多人选择到店堂食或到店自取。早在3月1日，罗思偲就开始做社区团购，即由社区的团长发起团购，30份起团，由店里统一配送到社区。据罗思偲介绍，之前一天最多能卖出400份。而从3月27日开始，团购的订单量逐渐减少，一天平均在100份左右，最少的时候也就70-80份。这是由于随着武汉一些区域疫情风险评估越来越低，部分社区的店铺开始复工，人们可以选择到店吃或者到店自提。

　　湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部8日最新通报的市县疫情风险等级评估结果显示：湖北省维持无高风险市县；武汉市城区整体仍为中风险，但13个城区中，低风险区已增至12个。

　　当前，武汉已经营业的热干面店还是少部分。记者先后询问了武汉多家热干面店铺，对方都表示还未营业。有人告诉记者：“今年不做热干面了”；有人在等待小区“解封”；还有人正在准备营业，武汉街头的烟火气在逐渐回归。

　　50多岁的熊先生和妻子李女士已经做了30多年热干面，他们的店铺名叫李记热干面，店铺周围有很多上班族，每天早上7点至10点是店铺的高峰期，能卖出1000-2000碗。总有人打电话问熊先生什么时候营业，熊先生回答：“在等小区‘解封’。”

　　然而，复工对于已经停摆了两个多月的餐饮企业来说并不易。罗思偲说，在疫情期间，消费者养成了在家吃饭的习惯，最主要的问题是现在大家都不敢出来吃。他相信武汉的经济会慢慢恢复，但也担心复工初期顾客比较少，“而最担心的是顾客信任的问题”。

　　罗思偲表示，之所以将店铺重新装修，一方面是想让店铺焕然一新，有个新气象；另一方面，也是对店铺进行全面的消杀，增强顾客的信任感。同时，也要改变餐厅的运营模式，将无接触的新式餐饮模式提上日程。未来，将会开发小程序，让消费者在路上就可以下单，到店就可取走，减少接触，不仅是对顾客负责，也是对自己负责。

　　“另外，在武汉卖热干面一定要走量。”罗思偲表示，武汉热干面平均在4元/碗，稍贵一点的5元/碗，一碗铺满牛肉的热干面大约14元/碗，不像北上广深，一碗面的价格能达到20多元。并且，武汉的早餐形式多样，做早餐的商家尤其多，如果不能数量上取胜，可能会亏本。

　　现阶段开店主要是想让店员们复工，毕竟，他们每天待在家里收入也不高。罗思偲说，店铺装修需要花费7-10天，大概在4月中旬店铺就可以开起来了。“店面开起来以后，能覆盖员工工资就可以，其他的并没有想那么多。”

　　“今天的人比前几天多一点。”4月8日，蔡明纬（汉街店）的员工也告诉中青报·中青网记者，3月30日，餐厅正式营业，相比最初，营业状态正在向好。4月1日，一位网友在吃了蔡明纬的热干面后，评价写道：“武汉热干面‘复工’了，一切开始苏醒啦。”（见习记者赵丽梅） 

(责编：栗翘楚、杨曦)
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