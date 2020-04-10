统计局：3月份CPI同比上涨4.3% 环比下降1.2%

人民网北京4月10日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，2020年3月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨4.3%，环比下降1.2%。1—3月平均，CPI比去年同期上涨4.9%。
国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，随着3月份复工复产逐步加快，交通物流逐渐恢复，保供稳价措施持续加力，因此CPI环比由涨转降，同比涨幅回落。
从同比看，CPI上涨4.3%，涨幅比上月回落0.9个百分点。其中，城市上涨4.0%，农村上涨5.3%；食品价格上涨18.3%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格上涨6.2%，服务价格上涨1.1%。一季度，全国居民消费价格比去年同期上涨4.9%。
从环比看，CPI由上月上涨0.8%转为下降1.2%。城市下降1.2%，农村下降1.3%；食品价格下降3.8%，非食品价格下降0.4%；消费品价格下降1.7%，服务价格下降0.3%。
各类商品及服务价格同比变动情况
3月份，食品烟酒类价格同比上涨13.6%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约4.10个百分点。食品中，畜肉类价格上涨78.0%，影响CPI上涨约3.44个百分点，其中猪肉价格上涨116.4%，影响CPI上涨约2.79个百分点；水产品价格上涨2.8%，影响CPI上涨约0.05个百分点；蛋类价格上涨1.9%，影响CPI上涨约0.01个百分点；鲜果和鲜菜价格分别下降6.1%和0.1%，合计影响CPI下降约0.12个百分点。
其他七大类价格同比四涨三降。其中，其他用品和服务、教育文化和娱乐价格分别上涨5.3%和2.5%，医疗保健、生活用品及服务价格分别上涨2.2%和0.3%；交通和通信、衣着、居住价格分别下降3.8%、0.3%和0.1%。
各类商品及服务价格环比变动情况
3月份，食品烟酒类价格环比下降2.7%，影响CPI下降约0.90个百分点。食品中，鲜菜价格下降12.2%，影响CPI下降约0.39个百分点；畜肉类价格下降5.2%，影响CPI下降约0.41个百分点，其中猪肉价格下降6.9%，影响CPI下降约0.36个百分点；蛋类价格下降4.3%，影响CPI下降约0.02个百分点；水产品价格下降3.5%，影响CPI下降约0.07个百分点。
其他七大类价格环比两涨五降。其中，其他用品和服务、医疗保健价格分别上涨0.4%和0.2%；交通和通信、居住价格分别下降2.5%和0.3%，衣着、生活用品及服务、教育文化和娱乐价格均下降0.1%。
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