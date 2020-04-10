统计局：3月份PPI同比降1.5% 环比同比降幅均扩大

人民网北京4月10日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，2020年3月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降1.5%，环比下降1.0%，降幅均有所扩大；工业生产者购进价格同比下降1.6%，环比下降1.1%。一季度，PPI比去年同期下降0.6%，工业生产者购进价格下降0.8%。

工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降2.4%，降幅比上月扩大1.4个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.79个百分点。其中，采掘工业价格下降4.0%，原材料工业价格下降5.2%，加工工业价格下降1.2%。生活资料价格同比上涨1.2%，涨幅比上月回落0.2个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.32个百分点。其中，食品价格上涨4.5%，衣着价格下降0.5%，一般日用品价格上涨0.1%，耐用消费品价格下降1.9%。

工业生产者购进价格中，化工原料类价格下降7.2%，有色金属材料及电线类价格下降4.8%，燃料动力类价格下降4.0%，黑色金属材料类价格下降0.2%；农副产品类价格上涨7.2%，建筑材料及非金属类价格上涨3.1%。

工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降1.2%，降幅比上月扩大0.5个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.91个百分点。其中，采掘工业价格下降3.5%，原材料工业价格下降2.7%，加工工业价格下降0.5%。生活资料价格环比下降0.2%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.05个百分点。其中，食品和衣着价格均下降0.3%，一般日用品价格下降0.2%，耐用消费品价格下降0.1%。

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格下降3.1%，燃料动力类价格下降2.6%，黑色金属材料类价格下降0.5%；木材及纸浆类价格上涨0.5%。

(责编：杨曦、孙阳)