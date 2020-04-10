住建部：今年坚决完成贫困人口住房安全有保障目标任务

人民网北京4月10日电（许维娜）近日，住房和城乡建设部办公厅印发的《住房和城乡建设部2020年扶贫工作要点》通知指出，坚决完成贫困人口住房安全有保障目标任务，指导和督促各地将“回头看”排查发现的建档立卡贫困户等4类重点对象危房改造任务作为新增任务全部列入2020年中央财政补助资金支持范围，并按照分区分级精准复工复产的要求，有序推动农村危房改造工作。

通知强调，对新增任务较多、排查发现问题突出的地区开展挂牌督战，深入实地开展专项调研督导，确保4类重点对象危房改造扫尾任务于2020年6月底前全部完成。

同时，指导和督促各地对照全国建档立卡贫困户情况，完善脱贫攻坚三年行动农户档案信息检索系统，确保到2020年6月底前达到国家脱贫攻坚普查验收要求。

通知要求，深入开展调查研究，探索建立解决农村相对贫困人口住房安全问题的长效机制，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，切实保持扶贫政策连续性稳定性，确保新产生的农村危房能够及时纳入改造范围。

通知明确，持续推进定点扶贫和联系大别山片区脱贫攻坚工作。继续在农村危房改造、“美好环境与幸福生活共同缔造”活动、城镇老旧小区改造、建筑业产业扶贫、城镇基础设施建设管理、历史文化名城名镇名村和传统村落保护等方面对大别山片区给予政策指导和倾斜支持，加强与片区省份以及有关中央单位沟通联系，召开大别山片区脱贫攻坚推进会议，持续发挥沟通、协调、指导和推动作用，助力大别山片区打赢脱贫攻坚战。

(责编：许维娜、夏晓伦)