北京拟调整市场租房补贴收入申请条件 大幅度提高补贴标准

人民网北京4月10日电（许维娜）北京市住建委今日发布《关于调整本市市场租房补贴申请条件及补贴标准的通知(征求意见稿)》。征求意见稿指出，拟放宽市场租房补贴申请条件，提高补贴标准，进一步加快解决城镇中低收入家庭住房困难，完善住房保障制度。

征求意见稿提出，放宽家庭人均月收入申请条件。市场租房补贴收入申请条件，由家庭人均月收入不高于2400元调整为不高于4200元，家庭住房和资产条件保持不变。

同时，大幅度提高补贴标准，分六档补贴。市场租房补贴标准考虑本市经济社会发展水平、财政承受能力、房屋市场租金水平等因素，根据保障家庭人口结构和收入水平，分六档确定。

除怀柔、平谷、密云、延庆外的其他区，2人及以下户最高补贴标准2500元，最低补贴标准1000元；3人及以上户最高补贴标准3500元，最低补贴标准1200元。怀柔、平谷、密云、延庆四区市场租金水平较低，市场租房补贴标准按全市标准的60%确定。

此外，征求意见稿还提出，加大部分家庭市场租房补贴力度家庭成员中有重度残疾人员或患重大疾病人员以及家庭成员均为60周岁以上老人且无子女的，依申请可提高一档市场租房补贴标准。东城区和西城区家庭租赁城六区以外的房源，且房屋租赁合同依本市规定办理租赁备案登记的，可提高两档市场租房补贴标准。上述家庭提高后的租房补贴标准不超过本市确定的最高补贴标准。

征求意见稿表示，政策实施后，北京将进一步加强市场租房补贴发放管理，定期开展市场租房补贴家庭的资格复核和动态监管，重点对家庭人口变化、实际租住情况等进行核实，防范骗租骗补行为发生。

(责编：许维娜、夏晓伦)