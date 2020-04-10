电商每周热点：全力以“复”实现经济回暖

人民网北京4月10日电（记者毕磊） 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：电商平台及时快速推出多举措助力武汉抓好疫情防控、经济恢复和企业服务，推动消费、制造、内贸和外贸的全面回暖。“新基建”、“电子消费券”、直播带货、5G是行业布局关注点，行业近期新问题、新动向值得关注。

湖北宜昌：三峡库区企业陆续复工生产 就地转化农村劳动力）

1、阿里京东积极援鄂

阿里董事会主席张勇4月8日在武汉“云招商”专场活动上表示，阿里巴巴愿全力发挥在数字技术和商业上的优势，整合全平台能力，助力武汉全面回暖，还将为武汉完善城市治理、探索超大城市现代化治理等提供助力。

为全方位助力湖北经济恢复及当地中小企业发展，京东集团4月8日宣布，将在未来三年向湖北投资超过60亿元，围绕新基建、产业扶持、扶贫助农三大领域推出一系列支持举措。目前，京东已在湖北推出系列费用减免和扶持计划，包括“春雨计划”、“买光湖北货”活动、京东生鲜10万吨小龙虾包销计划等。

2、湖北快递业复工率超九成

自3月17日以来，苏宁物流、顺丰、京东物流等大型物流企业力促有序复工复产。据国家邮政局数据显示，截至3月31日12时，湖北主要寄递企业从业人员累计返岗8.20万人，返岗率93.07%；累计恢复营业网点1.2万个，复工率92.13%。其中，武汉市主要寄递企业从业人员累计返岗3.6万人，返岗率85.83%；累计恢复营业网点3099个，复工率75.24%。

美团研究院4月8日公布的1-3月武汉外卖骑手大数据显示，1月23日至3月30日，武汉人在美团产生了396万订单，日均配送距离和配送总量均有所增长，共有超万名美团武汉骑手参与配送工作，这些骑手以30-40岁的中青年为主，占比41.4%，超过七成的武汉骑手来自湖北本省。截至8日中午12点，武汉已有近六成餐饮商家恢复外卖业务。

4月8日武汉迎来“解封”，重启首小时共2600万人上支付宝“逛武汉”；重启后10小时达达配送单量增长287%，平台活跃骑士增长了273%。京东到家平台在武汉地区的销售额相比3月8日同时段增长了240%，是2月8日同时段的10倍以上。

3、电子消费券发放金额超56亿元 进一步带动消费

据不完全统计，3月以来，全国已有超过30个省、市和行政区开始发放消费券，发放金额超过56亿元，其中，通过支付宝发放的消费券金额超过40亿元，4月7日杭州商务局数据显示，杭州自3月27日开始发放消费券，截至4月6日16:00，杭州电子消费券已经带动消费22.26亿元。清明小长假三天，消费券带动杭州消费7亿元。支付宝方面表示，截至目前，全国已有超千万线下商家受益于消费券，其中9成以上为中小微商家。

4、“县长”“院士”“小朱配琦”直播助力农货销售

日前淘宝发起的“我为湖北胖三斤”迎来首场直播。央视新闻主持人朱广权和淘宝主播李佳琦连麦为湖北农产品带货，被网友调侃为“小朱配琦”组合。数据显示，2个多小时的公益直播时间里，吸引了1091万人观看，累计观看次数1.22亿，直播间点赞数1.6亿，累计卖出总价值4014万元的湖北商品。

抖音“县长来直播”助农项目近日启动春茶专场，4月2日-3日，县长们在直播间推荐的浙江西湖龙井、钱塘龙井、新昌大佛龙井、广东新会小青柑、湖南安化黑茶等优质茶叶，累计售出911万元。此外，数据显示，截止4月7号，已有37位县长走进直播间，联合多位平台创作者销售农产品超过113万件，销售额超6000万元。

4月8日中国工程院院士朱有勇首次走进拼多多和央视新闻的联合直播间，为云南省澜沧县扶贫的冬季马铃薯代言。数据显示，一个小时的直播内共吸引54万人观看，当天挖出的近25吨土豆销售一空。据悉，澜沧县是中国工程院于2015点确定的院士专家科技扶贫点，朱有勇在5年内引进并带动当地孵化出特色产品冬季土豆。

5、阿里巴巴“春雷计划”携平台落地推行

4月8日消息，为响应阿里巴巴“春雷计划”，天猫海外推出“全球包邮服务”和“全球分销平台”两项举措，旨在降低出海成本，加速国内中小外贸商家出海。其中，新加坡、马来西亚成为第一批推行天猫海外“全球包邮服务”的东南亚国家。此外，天猫海外正联动全国各地跨境电商综试区，加速产业带商家出海。同日，为积极响应阿里巴巴“春雷计划”，支付宝推出7项支持举措，力撑服务业商家数字化突围。这7项措施包括：上线“武汉专区”；联合支付服务商帮助500万线下门店数字化升级；联合阿里本地生活推出餐饮行业“新蓝海计划”；联合网商银行为1000万小店提供无接触贷款；联合1688为商家提供一站式进货渠道等。支付宝表示，这7大举措将在湖北武汉率先落地。

6、京东物流与格力达成战略合作 共同研发防疫机器人

近日京东物流与珠海格力智能装备有限公司宣布达成战略合作，双方共同打造三款组合式机器人，可助力完成机场、商超、火车站、办公楼以及室外公共环境等人员聚集场所的消杀、巡检、发热预警等工作。该组合包括消毒机器人和巡检测温机器人两类，其中消毒机器人还分为室内和室外两种。据悉，这三款智能机器人是基于京东物流X事业部在人工智能、自动驾驶、物联网等方面的科技优势，借助格力领先的工业制造能力和供应链管理优势，共同打造而成。京东集团副总裁、X事业部总裁肖军表示，这三款智能机器人本月将实现量产。

7、苏宁易购总裁侯恩龙：投入10亿5G换新专项补贴

近日，苏宁易购召开首个5G手机节线上直播发布会，苏宁易购总裁侯恩龙表示，苏宁将联合运营商、上游供应链合作伙伴以及以旧换新服务商，投入10个亿成立5G换新专项补贴基金，消费者通过苏宁以旧换新购买最新的5G手机最高可补贴3030元。据悉，苏宁易购于3月25日宣布，将联合三大运营商和各大手机品牌厂商共同启动5G手机节，推出5G手机最高24期免息等活动。

8、支付宝联合阿里健康发布“趣闻” 95后成养生主力军

4月2日支付宝联合阿里健康发布数据报告显示，在过去十天中，支付宝医疗健康类服务交易量增长16倍。其中最受欢迎的品类有体检、疫苗、眼科、口腔、儿科等服务。另外，2020年3月购买体检套餐的用户数是去年同期的三倍。由此可见，国内用户对个人健康的重视程度逐步提升。与此同时，这份数据还显示出一些十分有趣的现象，95后占据支付宝医疗健康服务用户数的40%，成为最大消费群体；支付宝数字生活平台健康消费用户近六成都是男性。综上可知，当下年轻人群的健康意识会更强，而男性也会比女性更热衷健康消费。在健康消费力城市排名中，杭州、成都、北京、南京、合肥位列全国前五。

(责编：毕磊、夏晓伦)