蛋壳公寓成全球首家获WELL认证长租公寓企业

近日，蛋壳公寓获得国际WELL银级认证，成为全球首家获认证的长租公寓企业。据悉，WELL认证被誉为建筑界“奥斯卡”，全球首创针对人员健康舒适的室内建筑标准，是国际公认“绿色健康住宅”认证旗帜，由于标准严苛，全球通过认证者寥寥。

蛋壳公寓产品中心项目经过长达半年的严格审核，最终通过WELL健康建筑标准的高要求，并被授予认证，这是对蛋壳公寓带来的绿色健康居住的极高肯定和认可。

据了解，“WELL”是全球第一个关注建筑中人的身心健康的建筑评价标准，其从医学的角度找到与建筑内部环境的关系，以更有针对性地对建筑设计和运营进行“健康”指导。WELL建筑评价体系通过七大评价指标：空气、精神、营养、舒适、光线、水、健身，来制定出105条健康评价标准，将指导建筑的设计和施工更“以人为本”。

蛋壳公寓此次获得认证，与长期坚持打造的健康宜居的租住空间体系密不可分，包括前期的房屋产品研发，中期房屋打造过程中的供应商管理、原材料升级、施工工艺管控、空气检测治理、房屋空置通风等，以及后期新风系统的引入、房屋品质管控制度的介入等多个流程和健康细则。

除了空气、光线、照明等客观因素的评判外，WELL认证还特别提出精神层面的健康要求，关注建筑空间里人的身心健康。蛋壳公寓通过科技手段，创新性打造集中化、标准化、在线化的新租赁模式，高效处理找房、签约、入住以及租后服务等全流程租住痛点和需求，让租房成为生活中一件简单、快乐的事情，大大提升了租住幸福感。

目前，租住环境的健康问题，已经成为越来越多人关注的焦点。蛋壳公寓此次获得国际WELL认证，为国内住房租赁行业增添健康标签，不仅让更多的租房人群受益，也为长租公寓发展增添了新势能，为行业“健康”发展树立了新标杆。

(责编：许维娜、夏晓伦)