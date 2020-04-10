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效率提高6倍！中小企业通过技术创新加速复工达产

2020年04月10日14:31  来源：央视网
 
原标题：效率提高6倍！中小企业通过技术创新加速复工达产

　　央视网消息：在推进疫情防控和复工复产的关键时期，湖北不少中小企业通过技术创新，苦练内功，在当地政府的帮助下，加速复工达产。

　　湖北东田光电是一家生产红外截止滤光片的企业，他们生产的手机摄像头核心元器件，主要应用于国产手机。复工初期，在当地政府帮助下，企业新招了63名员工，缓解了用工难题，但眼下企业又遇到了新的困难。

　　一边是受5G利好不断增加的订单，一边是无法及时上岗工作的员工，产能只能恢复一半。在这个关口，企业接到了一个紧急任务。

　　关键时刻，他们想到了公司研发的一套原定7月才启用的自动检查机，现在正好派上用场。他们迅速组织研发团队调试设备，只用了一周的时间，就正式启用了自动检查机。比指甲盖还小一点的组件，过去一个熟练检查工1小时只能检查1500颗左右，而自动检查机1小时可以检查10000颗。效率提高了6倍，误差率也更低。

　　这个小小的改变，让东田光电看到了智能化提升效率的效果。他们计算了一下，按照公司现有产能，如果全部替换下来得20套自动检查机，总投入在2000万以上，但综合效益能提升3倍以上。等设备更新替换完成，工人将侧重培训机器的使用和保养，去干机器替代不了的活。

　　现在东田光电的产能已经恢复了9成左右。企业内部不断在挖潜，外部也持续给力。东田光电负责研究5G晶体材料的另一支团队，目前正进入最关键的攻坚期。宜昌市专门成立了金融应急中心，开发战“疫”强企数据平台，为企业提供高效精准金融服务，就在前几天，一家银行为东田光电提供贷款800万元，让流动资金周转紧张的局面大为缓解。

(责编：冯粒、曹昆)
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