原标题：三省一市利用税收平台大数据 为企业牵线解困

央视网消息：长三角地区经济联系紧密，跨区域要素流动需求大。疫情发生以来，精准防疫和有序复工成为长三 地区面临的双重“考题”。为此，长三角三省一市迅速建立产业链复工复产协同互助机制，利用税收平台大数据，为企业牵线解困。

在上海这家日化品企业的厂房里，大多数员工都是二三月份刚刚上岗的新员工。由于八成的外地员工无法及时返工，复工之初，这家工厂实际到岗的一线员工只有57名，尽管调整了生产计划，但仍有200多人的劳动力缺口。了解到企业需求后，税务部门利用大数据资源，在长三 区域，就近筛选出符合要求的劳务公司，企业新招聘了工人，到三月中旬就实现了800名工人到岗，用工荒问题解决。

熔喷布是口罩生产的关键原料。春节期间，上海青浦的这家熔喷布生产企业，开启了多班倒不间断的生产模式。不过，由于上游企业复工节奏慢，熔喷布原料一度出现供应紧缺。税务部门得知企业面临的困境后，在税收大数据平台上检索到江苏昆山的一家专业从事熔喷布原料研发生产企业。

随后，经过了半个月的技改研发，江苏昆山的这家企业成功生产出了适合熔喷布标准的原材料，并从2月底开始，为上海青浦这家企业供货。目前，青浦这家企业将口罩熔喷布生产线从1条扩展到3条，日产量大幅提高。

(责编：冯粒、曹昆)