原标题：第三届进博会筹备加速 已签约展览面积超六成

新华社上海4月9日电（记者周蕊）中国国际进口博览局9日介绍，第三届进口博览会筹备跑出“加速度”，企业商业展的已签约展览面积超过规划面积的60%，报名参展企业超过1000家，其中，近百家德国企业已经报名参展第三届进口博览会。

9日下午，第三届进博会举办首个网上海外路演推介会，向德国海外商会组织的多家行业协会、上百家德国企业介绍第三届进口博览会筹备情况。

进口博览局副局长、国家会展中心（上海）副总裁刘福学介绍，德国一直是进口博览会海外路演推介的重要目的地，但受疫情的影响，原本的线下推介会被迫喊停。“针对疫情在全球的发展态势，我们采取网上推介会等方式，致力于创新招展形式，增强企业参展信心。”

德国海外商会上海分部副总经理许丽婷说，新冠肺炎疫情对经济发展带来了冲击，在这样的时候，像进口博览会这样可以帮助企业建立和深化联系的平台就更为重要，对中小企业来说尤其如此。通过网络视频的方式，德国行业协会及企业“云端”连线更好了解进博会筹备情况，这将有力推动企业参展。

“我们对参展企业进行的调查显示，第一届进博会时，仅有5%的受访德国企业认为参加进博会非常重要，但到了第二届，这一数字就上升到了40%。”德国海外商会上海分部会展及商务活动策划部总监缇曼莎说，第一届进博会吸引了170多家德国企业参加，这一数字到第二届就上升到超过200家。

德国卡尔克鲁斯焊接技术责任有限公司是一家“百年老店”，公司亚洲地区技术与销售主管希勒说，中国是其在德国之外的第一大市场，企业去年参加第二届进博会收获满满，决定将第三届的参展面积从60平方米扩展到100平方米，网上推介会的举行方式很特别，增强了企业的参展信心。

值得注意的是，网上推介会还吸引了前来“取经”的日本、瑞士等国的经贸机构。他们表示，日后也将择机组织网上路演推介会，让更多的企业有机会参展第三届进博会。据统计，截至目前，德国已有近百家企业报名参加第三届进博会，其中不乏大众、宝马、蔡司、西门子等名声响亮的大企业，还包括不少“小而美”的“隐形冠军”。

第三届进口博览会计划于今年11月在上海举行。

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