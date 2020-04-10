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中西部22省份扶贫龙头企业复工率达96.81%

2020年04月10日14:49  来源：光明网
 

光明日报北京4月9日电（记者李慧）国务院扶贫办发布的最新数据显示，目前我国贫困地区疫情防控形势持续向好，截至4月3日17时，按高、中、低三个疫情风险等级划分，全国832个贫困县已全部为低风险地区。各地统筹推进疫情防控和脱贫攻坚，生产生活秩序加快恢复，贫困地区劳动力外出务工、扶贫龙头企业及扶贫项目开复工等工作进一步提速。

3月份以来，各地党委政府在组织发动贫困劳动力外出务工方面持续发力，贫困劳动力外出务工进一步加快。目前，25个省份已外出务工贫困劳动力2242.24万人，占去年外出务工总数的82.15%，较3月6日增加822.2万人，提高30.12个百分点。

中西部22个省份有扶贫车间28519个，已复工27069个，复工率达94.92%；中西部22个省份有扶贫龙头企业29033个，已复工28106个，复工率达96.81%，较3月6日复工率提高15.21个百分点。37.7万个扶贫项目已开工26.12万个，开工率为69.27%，较3月6日提高37.2个百分点。

此外，为建立完善防止返贫监测和帮扶机制，中西部12个省份已出台巩固脱贫成果、建立健全防止返贫机制的相关文件，具体包括河北、内蒙古、吉林、安徽、江西、河南、广西、重庆、四川、西藏、宁夏、新疆等省份；7个省份开展了防贫机制试点工作，具体包括河北、贵州、四川、山西、广西、湖南、安徽等省份。

《光明日报》（ 2020年04月10日 10版）

(责编：冯粒、曹昆)
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