原标题：德阳市罗江区：“一线”监督，脱贫路上不落下“一户一人”

四川新闻网德阳4月10日讯 “廖大爷，今年帮扶干部来了几次？生活上有没有什么困难……”

“小李前两天才来了，又给我买了两斤腿子肉，叫我炖起吃……有政府的关心，现在什么都好！”

4月2日上午，在德阳市罗江区新盛镇石龙村，区纪委监委脱贫攻坚专项督查组成员谢晓姣一边和脱贫户廖衍学“拉家常”，一边查看《帮扶手册》核实情况。

“今年我们为6户脱贫户申报了养殖小微项目，每户40只鸡苗，养大之后我们回购，还有就是就近提供就业岗位，让有劳动力的脱贫户到家庭农场务工……”石龙村第一书记 向督查组介绍着帮扶举措，“依托多项扶贫政策，加大帮扶力度，让脱贫户的‘钱袋子’也‘鼓’起来，和大家一起过上小康生活。”

2020年是决战决胜脱贫攻坚收官之年，罗江区贫困户4684户10075人虽已全部脱贫，但帮扶工作仍旧继续，力度不减，真正做到“高质量”脱贫。

区纪委监委围绕全区重点工作，立足职责职能，成立脱贫攻坚专项督查组，走村入户，“一线”监督，督促全区2200名帮扶干部履职尽责，为决战决胜脱贫攻坚保驾护航。

“在这关键时期，我区打响脱贫攻坚‘百日会战’，对全区所有脱贫户再一次进行排查。结合此项重点工作，我们专门成立脱贫攻坚专项督查组，对‘百日会战’工作全程跟踪、全面督查，对排查中发现问题要求限时整改。”德阳市罗江区纪委常务副书记、监委副主任殷坤跃表示，此次专项督查主要以入户督查为主，“绕开”镇、村干部，直接走访脱贫户及群众，通过“沉到底”督查，“摸准”问题，督促整改，推动帮扶工作落地落实，确保脱贫路上不落下‘一户一人’。

“速度太快了，昨天才说了我的需求，今天上午都帮我安装好了！明天还要给我送个新电视。”白马关镇盐井村脱贫户黄仁金指着门上新安装的雨棚向督查组的同志讲到，他表示对帮扶干部的工作很是满意。

“黄仁金是一名独居老人，在大排查过程中，帮扶干部发现其家中电视又坏了，一年来都修理了3次，索性干部自己出钱给老人换上一台新的。”白马关镇盐井村驻村工作队队员曹剑介绍，“按照‘百日会战’工作要求，我们对排查中发现的问题切实做到立行立改，为决战决胜脱贫攻坚交上一份‘零问题’答卷。”

截至日前，德阳市罗江区纪委监委脱贫攻坚专项督查组已督查4个镇25个村（社区），走访脱贫户70户126人，收集问题12个，责令相关镇及职能部门整改问题9个，正在整改3个。下一步，督查组将对有脱贫任务的7个镇104个村（社区）实现“全覆盖”走访督查。

（德阳市罗江区纪委监委提供图文）

(责编：冯粒、曹昆)