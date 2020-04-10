旭辉打造房地产业的“透明工厂”

近日，旭辉控股发布2019年年度业绩公告。2019年，其合约销售额2,006亿元，同比增长32%；总利润90亿元，同比增长27%。在2019年业绩发布会上，旭辉控股董事局主席林中表示，虽然疫情给房地产市场带来短期影响，但长期来看总需求没有减少，城市化红利依然存在。同时，客户需求结构发生变化，改善需求比重增加，更关注物业品质。产品升级换代，健康智能住宅、智慧人文社区、功能空间改善、新一代数字化的办公及商业成为房企未来提升的重点领域。

据了解，去年下半年开始，旭辉将建造2.0升级为“透明建造体系”，借鉴制造业的先进经验和成果，首次在地产行业提出打造房地产业“透明工厂”的理念，从“标准透明、材料透明、过程透明、检测透明、服务透明”五大维度入手，保证项目建造全阶段全流程的“透明”。

2019年底，旭辉在华中的首个“透明工厂”正式于武汉落地，帮助消费者看清钢筋水泥下，建筑的肌理脉络，让原本工程质量的“视角盲区”无处遁形，让客户从根本上对未来居所安心、宽心、放心。

针对业主最关注的敏感点和需求，旭辉以“透明”实现“坦诚相待”，令业主可以在房屋建设的全过程中，通过亲临现场或在线的方式，了解工程建造的细节和质量，掌控工程建造的进度。

旭辉相关负责人表示，旭辉“透明工厂”的打造，从体系、技术和管理上皆实现创新，不仅能够更好地从源头上解决房地产行业的建筑质量痛点，更能令客户亲身体验“一砖一瓦”的施工、“一门一窗”的安装，拉近客户同未来居所的距离，打造让客户更安心、更放心的好房子。

此外，经过近年来的不断沉淀，旭辉打造了铂悦系、宸悦系在内的多条颇具行业影响力的产品系列，形成了风格鲜明的旭辉特色。同时，旭辉多个项目先后获得德国红点设计大奖、法国双面神“GPDP AWARD”、金盘奖、地产设计大奖等国内外奖项。

在2019“地产设计大奖”评选中，上海LCM置汇旭辉广场及贵阳旭辉观云项目双双斩获金奖，南京旭辉铂悦·金陵等27个项目获得优秀奖。值得一提的是，合肥旭辉铂悦·庐州府更是获得了有着业界“奥斯卡”之称的“詹天佑奖——优秀住宅小区表彰项目环境单项优秀奖”。

不断迭代进化的产品升级，让旭辉的产品具有辨识度。2019年，在CIFI-5的基础上，优化升级的CIFI-6重磅发布。随着产品研发的持续投入和产品风格的不断打磨，旭辉的产品已形成了“品质精细、前沿时尚、全龄关怀、体验感知、智慧科技”5大产品IP，产品风格愈发鲜明。

南昌宸悦·江语院为CIFI-6的首个落地项目，让旭辉持续进化的产品理念得以变成现实：自由巨厅实现对空间的无限解锁、5+X智慧收纳体系让家庭释放更多生活空间、智能化的生活平台充分的释放社区激情，而IP小熊则以童话陪伴孩子成长……目前，CIFI-6在合肥、太原、成都等全国多个城市持续落地。

旭辉悦心服务通过6大服务环节、30项触点体验、88个标准动作覆盖客户全生命周期，致力于营造“省心看房、安心签约、宽心等待、放心收房、欢心乔迁、暖心栖居”的客户体验。

根据第三方行业机构赛惟咨询的数据，旭辉2019年总体客户满意度达87分，同比提升3分，高于千亿房企平均水平4分。

为进一步提升建造质量，旭辉突破传统建造手段，于2018年末起，在全国近50个项目全面推行旭辉建造2.0体系：以穿插提效为管理基础，以创新型施工技术为驱动，以绿色建造护航精细品质，实现在总工期缩短的同时，单项工期延长，兼顾提质提效，让快工出细活成为可能。旭辉内部数据显示，旭辉建造2.0实现平均工期缩短4个月。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)