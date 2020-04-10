原标题：跨界合作彰显年轻生态 浦发银行喜茶联名信用卡活力首发

新式茶饮，正突破不同的消费场景，出现在餐厅、办公室、电影院等多种生活与消费场所，逐渐成为了年轻人的社交货币。《2019新式茶饮消费白皮书》显示，中国茶饮行业在经历粉末时代、街头时代后，已晋升到新式茶饮时代。对于年轻消费群体来说，以水果茶，奶茶为主要品类的新式茶饮，已不仅是日常“伴侣”，更是时尚单品和解压好物。

跨界合作赋予品牌活力基因，创意联名拓展市场营销边界。对于浦发信用卡而言，先于业内与新式茶饮代表喜茶合作，首发浦发银行喜茶联名信用卡，是双方在开拓零售渠道上的优化布局，也是对年轻客群实施细分化经营的积极举措。

1+1套卡彰显标志身份

喜茶的识别度，不仅在于灵感潮酷的品牌文化以及能够读懂年轻人口味的产品，在品牌跨界上，也是越来越多元丰富。此次，浦发银行喜茶联名信用卡首次将喜茶标识性logo代入金融感呈现，以“1+1”套卡的形式发行，分为标准卡和异型卡两种形态，在整体设计上采用浮雕工艺，并以喜茶标志性“喝茶”logo与金融相关的“钱币”元素巧妙结合，圆形的异型小卡设计更具纪念与收藏的意义。

超值礼包囊括多种权益

在卡片权益方面，2020年6月30日前核批浦发银行喜茶联名卡的新客户，核卡60天内单笔合格消费满人民币188元，次月可领取免费赠饮、优先制作、买一赠一、买二赠一、免运费等多项权益。值得一提的是，通过“小浦惠花”平台，持卡人每月可享“24元+4200积分”购喜茶30元消费券权益，数量有限，先到先得。此外，当持卡人通过指定境外线上交易平台等使用浦发银行喜茶联名信用卡支付时，每笔可享合格消费金额的1%的刷卡金回馈，每月最高返还1000元，全方位满足持卡人工作、休闲、娱乐的一站式需求，相信如此丰富的权益，将俘获众多茶粉的心。

年轻属性碰撞更多可能

浦发信用卡和喜茶从表面上看是两个反差感很强的品牌，但是从深度合作的融合角度来说，他们都具备年轻化的基因与元素。换言之，对年轻客群的珍视，已成为两个品牌深耕市场的重要砝码。

作为当代金融行业的先锋力量，浦发信用卡也将越来越多的目光投向了个性自信的年轻群体，通过吸纳融合线上生活平台用户，从而优化客群结构，为用户带来多元化的消费体验，纵向加深品牌忠诚度。数据显示，喜茶荣获2019年中国茶饮十大品牌。喜茶注重的产品创新性与多样化，以年轻白领用户为主的用户群体与此次联名信用卡的目标客群定位契合。在这样的背景下，浦发信用卡与喜茶的强强联手，可进一步扩充消费场景，增强用户体验感，同时为双方品牌释放更多势能，共同致力于促动消费，推动普惠金融新格局的打造。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)