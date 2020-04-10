重庆餐饮复工率高达85.5% 美食节助力经济复苏

疫情暴发之后，重庆各级政府推出一系列惠民措施，一手抓防控疫情，一手抓复工复产。早在2月初，重庆商务委就提出要充分发挥电商平台在供应保障方面的优势。为了响应政府号召，美团推出“春风行动”，保障日常必需品的配送，并推出商家急速开通外卖通道及优惠措施，帮助餐饮企业共渡难关。

2月7日，在政府的带领下，美团公益基金向重庆前三批援鄂医疗队捐赠141万元慰问金。3月3日，重庆市江津区联合美团分配20万个平价口罩。3月19日，重庆市商务委和渝中区政府联合美团在线上和线下同步举行美食节，提振区域消费信心。

重庆餐饮商户复工率稳步回升，趋势向好。美团平台大数据显示，截至4月8日，重庆餐饮商户复工率达到85.5%，创春节后新高。

141万元慰问金关爱重庆援鄂医疗队

疫情期间，政府带领美团关爱一线抗疫的医务人员。2月7日，美团公益基金通过重庆市红十字会向重庆前三批奔赴武汉的医务人员捐赠慰问金。每人捐赠慰问金5000元，共141万元。慰问金背后是美团向全体援鄂医务人员深深的敬意。

截至4月6日，美团公益基金会已完成对国内18个省区市（山西、江西、安徽、江苏、河北、重庆、贵州、辽宁、黑龙江、甘肃、宁夏、上海、陕西、湖南、广东、北京、河南、福建）16938名援鄂医疗队医护人员的捐赠，拨付慰问金8683万。

江津区政府联合美团 20万口罩配送到家

口罩成了疫情期间最紧缺的物资。为了解决口罩难题，3月3日，重庆市江津区联合美团分批投放20万个平价口罩。市民先通过江津网微信预约，并申请美团配送，再在美团App的“口罩线上店”选择预约店铺付款购买，美团再用无接触配送的方式将口罩配送到家。

3月31日，江津区人民政府给美团发感谢信，感谢美团利用配送网络，并以远低于市场的配送费用，和无接触配送的方式，安全有效地解决了疫情期间的口罩配送难题。

美食节落地重庆 提振区域消费信心

随着疫情逐步趋于稳定，复工复产成为政府的首要任务。3月19日，在重庆市商务委和渝中区政府的指导下，渝中区商务委联合美团开展重庆美食节。该活动采用线上和线下相结合的方式，美团推以出百万线上红包让市民体验重庆缤纷美食，享受购物乐趣。

渝中区区委书记黄玉林、区长左永祥大力支持此次为期一个月的美食节，不仅在现场共同开启首单线上消费，还在PARK108的商家堂食，支持餐饮业率先复苏。

此外，重庆市烹饪协会、市餐饮协会、市火锅协会、重庆江湖菜促进会、市小面协会和渝中区餐饮协会等六大协会的会长也齐聚现场，共同为重庆的火锅、小面、江湖菜三张“重庆美食名片”代言。

“重庆市政府既切实关爱医护工作者，又配合政府做好民生保障工作，还举办美食节提振消费，给疫情防控和餐饮商户复苏打下坚实的基础。”美团点评副总裁兼美团研究院院长来有为表示。

(责编：乔雪峰、毕磊)