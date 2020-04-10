感恩英雄、致敬天使 为战“疫”贡献力量

近日， 33名湛江市驰援湖北医疗队员出色完成了战"疫"使命，并结束为期14天休整的湛江援鄂医疗队启程回家。

为致敬与感恩这些"白衣天使"的坚守与付出，鼎龙集团"致敬最美逆行者"行动再升级，向33名湛江市驰援湖北医疗队员赠予鼎龙湾·德萨斯水世界个人终身会籍卡及20张家属门票，总价值约69.9万元。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)