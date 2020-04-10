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成都天府机场国航基地项目复工复产取得阶段性成果

2020年04月10日16:40  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月10日电 （记者乔雪峰） 4月3日晚8点15分，经过持续12小时的高难度作业，成都天府机场国航机务项目101机库钢结构实现了整体提升高度22米、提升面积12573㎡的目标，标志着机务项目攻克了建设的关键技术点，对顺利完成项目建设任务意义重大。

成都天府机场项目作为中航集团的重点项目，坚持疫情防控和复工复产“两手抓、两手硬”，推动全面恢复产能。在建的4个国航项目是四川省第一批复工的工程建设项目，已经步入复工复产“快车道”，目前该项目已取得阶段性建设成果。

钢结构网架整体提升到位

据悉，成都天府国际机场国航基地工程机务维修一期101机库大厅建筑面积13362平米，单跨跨度146米，进深90.5米。屋盖采用三层斜放四角锥网架，下弦中心标高25.5米，大门区域设两榀三层预应力球管桁架，下弦中心标高22米。建成后可满足2架A350系列飞机并排停放，可以保障A350-900 、A350-1000的入库维修。钢结构总重量1850吨，大小相当于1.8个的标准足球场，单跨跨度146米，跨度和作业难度位居全国前列。

为解决提升网架钢结构面积大、结构复杂等难点，切实保证施工安全和质量，经过多次研究测算，最终决定分两次进行钢结构整体提升，两次提升期间，严格做好安全监测。经过基地公司、机务项目部和施工单位的共同努力，整体提升工作顺利完成，最大程度降低了疫情对整体提升工期进度的影响。

除国航机务项目外，国航生产辅助设施项目于3月19日完成了全面主体结构验收；航食项目于3月底，已完成钢结构主体框架安装；货站项目于3月31日通过成都市创建建筑安全标准化工地的评定，得到了监管部门对项目管理的肯定。

自疫情爆发以来，国航成都天府机场基地建设有限公司（简称“基地公司”）在基地公司党委的领导下，带领项目部与总包方成立疫情防控及复产复工领导小组，建立联防联控工作机制，确保疫情防控和项目复工建设同步推进，积极联系兄弟单位协调防疫物资，有序组织各参建单位分批分次复工复产。结合防疫形势、安全、资金和业主需求等方面情况，确定了“国航生产辅助设施项目冲锋在前、重点突破，带动另外3个项目复工复产”的工作思路，于2月初开始制订项目复工计划，确保疫情防控“弦”不松，复工复产“快”启动，最大程度减少疫情对建设工期的影响。截至2020年4月初，基地公司复工人数近1700人，已实现全面复工。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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