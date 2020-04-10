经典国货新风尚，完美芦荟胶带你开启惊喜4月

20多年前，完美芦荟胶诞生，20多年后，小小的芦荟胶成了经典国货，被消费者誉为“护身宝”，成为粉丝们争相种草的国货之光。
“油葱好物”，完美造
不是所有的芦荟胶都叫完美芦荟胶。20多年来，完美芦荟胶创造了畅销不衰的“神话”。
回看芦荟胶的诞生，其实动机很简单——满足消费者的需求。完美公司秉持“追求完美”的质量方针，将芦荟胶打造成了爆款“明星产品”。
从精选天然有机的“库拉索芦荟”原料，到运用国家发明专利，通过“冷冻稳定法”从草本植物芦荟中提炼精华；从尝试上百种配方和配比实现快速灌装，到引进国外高科技智能生产线，用AGV机器人搬运成品……研发、原料、质检，再到生产、物流，芦荟胶可谓层层把关。
从一支小小的芦荟胶可以看到完美对产品的严格要求，见证了公司从“制造”到“智造”的发展。
完美公司以芦荟起家，以芦荟胶为引领，将芦荟应用于健康食品、个人护理品等领域，打造出众多家喻户晓的产品。
购好物，就上“油葱”
20多年来，完美公司精益求精、匠心智造，为消费者带来了一款款像芦荟胶一样的优质产品。
拥抱互联网时代发展，2019年，以芦荟别称“油葱”命名的油葱商城孕育而生。油葱商城是一款移动购物及业务应用，给消费者带来美好的线上购物体验，如今已上线了180多款完美产品，满足消费者全方位的生活需求。
在这里，一直被模仿、从未被超越的正品完美芦荟胶轻松买买买，再也不用担心网购到假冒芦荟胶。
完美系列拳头产品应有尽有，满足你健康美丽双重需求，更有时尚新品缤纷上架，多重优惠等你尝鲜！
国货崛起造就国潮，国潮成就了国货。风靡20多年的完美芦荟胶，将给消费者带来怎样的惊喜？
4·18油葱好物日，不止芦荟胶，各种好物闪亮登场，掀起一波油葱新风尚，期待与您聚一场购物狂欢，一起走进油葱新世界！
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】