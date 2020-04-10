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经典国货新风尚，完美芦荟胶带你开启惊喜4月

2020年04月10日09:53  来源：新华网
 

　　20多年前，完美芦荟胶诞生，20多年后，小小的芦荟胶成了经典国货，被消费者誉为“护身宝”，成为粉丝们争相种草的国货之光。

　　“油葱好物”，完美造

　　不是所有的芦荟胶都叫完美芦荟胶。20多年来，完美芦荟胶创造了畅销不衰的“神话”。

　　回看芦荟胶的诞生，其实动机很简单——满足消费者的需求。完美公司秉持“追求完美”的质量方针，将芦荟胶打造成了爆款“明星产品”。

　　从精选天然有机的“库拉索芦荟”原料，到运用国家发明专利，通过“冷冻稳定法”从草本植物芦荟中提炼精华；从尝试上百种配方和配比实现快速灌装，到引进国外高科技智能生产线，用AGV机器人搬运成品……研发、原料、质检，再到生产、物流，芦荟胶可谓层层把关。

　　从一支小小的芦荟胶可以看到完美对产品的严格要求，见证了公司从“制造”到“智造”的发展。

　　完美公司以芦荟起家，以芦荟胶为引领，将芦荟应用于健康食品、个人护理品等领域，打造出众多家喻户晓的产品。

　　购好物，就上“油葱”

　　20多年来，完美公司精益求精、匠心智造，为消费者带来了一款款像芦荟胶一样的优质产品。

　　拥抱互联网时代发展，2019年，以芦荟别称“油葱”命名的油葱商城孕育而生。油葱商城是一款移动购物及业务应用，给消费者带来美好的线上购物体验，如今已上线了180多款完美产品，满足消费者全方位的生活需求。

　　在这里，一直被模仿、从未被超越的正品完美芦荟胶轻松买买买，再也不用担心网购到假冒芦荟胶。

　　完美系列拳头产品应有尽有，满足你健康美丽双重需求，更有时尚新品缤纷上架，多重优惠等你尝鲜！

　　国货崛起造就国潮，国潮成就了国货。风靡20多年的完美芦荟胶，将给消费者带来怎样的惊喜？

　　4·18油葱好物日，不止芦荟胶，各种好物闪亮登场，掀起一波油葱新风尚，期待与您聚一场购物狂欢，一起走进油葱新世界！

(责编：许维娜、夏晓伦)
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