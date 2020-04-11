复工转产 红豆医用口罩生产获批

4月8日，红豆集团旗下无锡红豆运动装公司正式获批“一次性使用医用口罩”生产许可证和《二类医疗器械注册证》。此前，红豆集团利用14天时间将原有的车间改造成10万级医用口罩净化车间，在此次获得医用口罩生产许可后，公司已进行全面投产，车间里共有4条全自动生产线，60多名员工两班倒生产口罩。目前医用口罩日产量可达50万只。

据悉，红豆集团是江苏省第2家获得一次性医用口罩生产许可证的企业，也是这次江苏省防疫物资应急审批期间最早获得医用口罩认证的生产企业之一。

早前2月11日，红豆就开始转产日常防护型口罩。据介绍，红豆集团共有10条口罩生产线，日产一次性普通口罩100万只，加上现在全面投产的一次性医用口罩，红豆的口罩日产量可达150万只。

据了解，自疫情发生以来，红豆集团这家老牌服装企业就“火线”转产防护服、隔离衣和口罩等防疫物资送达一线。从首件民用防护服下线到刚开始的日产1000件再到日产1万件、3万件，公司在原有1个生产车间的基础上，启动多个生产车间，连夜发布“返工召集令”，顶着防护服面料紧缺、暂缓各车间原有生产计划、物流速度慢等各项压力，完成了扩产任务。2天时间将红豆运动装生产线改成隔离衣生产线；4天时间从立项到买设备、安装调试、配料生产普通防护型口罩；10天内完成医用一次性防护服生产车间的扩产改造……

“为党为国为人民，红豆要争分夺秒。”红豆集团党委书记、董事局主席兼CEO周海江多次表示。（夏晓伦）

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