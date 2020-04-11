世界知识产权组织：2019年BOE（京东方）国际专利申请量位列全球第六

4月7日，世界知识产权组织（WIPO）公布了2019年全球国际专利申请排名情况，其中BOE（京东方）位列全球第六，拥有 1864件《专利合作条约》（PCT）框架下的国际专利申请量。
2019年全球国际专利申请（PCT）排名
PCT是专利领域重要的国际合作条约，专利申请者可以同时在全球大多数国家寻求对其发明保护，PCT专利申请排行榜历来被视为企业全球创新力的重要指标。截至目前，BOE（京东方）已连续4年进入全球PCT专利申请前十。
作为全球创新型物联网企业，BOE（京东方）保持产品技术持续不断创新。2019年，BOE（京东方）新增专利申请量达9657件，其中发明专利超90%，海外申请比例高达38%，自主专利已广泛覆盖美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区。
2019年，BOE（京东方）专利技术在全球多个领域获权威机构高度评价，在美国IFI TOP 50榜单中，BOE（京东方）美国专利授权量排名全球第13位；全球半导体技术发明专利申请量位列全球前三甲；此外，BOE（京东方）还在传感、人工智能、大数据等领域取得诸多创新成果，位居中国企业人工智能技术发明专利排行榜前列。
目前，BOE（京东方）智慧交通、智慧零售、智慧金融、智慧文博、数字艺术、智慧健康等物联网创新解决方案，已融入生活的每个角落，让人们体验到更加智慧而美好的生活。
世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐表示，知识产权日益成为全球竞争的核心，来自亚洲的专利申请已占全部PCT半数以上，这表明全球创新格局正在改变。对每个人而言，无论身在何处，都将从技术创新中受益。
原文链接：http://www.xinhuanet.com/tech/2020-04/10/c_1125839259.htm
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