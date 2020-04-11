本报北京4月10日电 （记者陆娅楠）国家统计局10日公布：3月，全国居民消费价格（CPI）同比上涨4.3%。一季度，CPI比去年同期上涨4.9%。国家发改委表示，3月到6月的价格临时补贴金额将提高一倍，且扩大补助对象范围。

“一季度物价运行总体平稳，在预期的波动范围之内，CPI同比增速控制在5%以内，并呈现逐月下降态势。”中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员郭丽岩说。

3月CPI同比上涨4.3%，涨幅比上月回落0.9个百分点。国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，3月份，复工复产逐步加快，交通物流逐渐恢复，保供稳价措施持续加力。CPI环比涨幅由上月的上涨0.8%转为下降1.2%。其中，食品价格由上月上涨4.3%转为下降3.8%，影响CPI下降约0.9个百分点，是带动CPI由涨转降的主要因素。

“3月到6月阶段性提高每月价格临时补贴标准一倍并扩大补贴发放范围，进一步缓解了物价上涨对困难群众生活的影响。二季度以后，随着疫情影响逐步褪去，稳定物价总水平的有利因素将明显增多，下半年CPI同比增速有望出现持续回落。”郭丽岩说。

《 人民日报 》（ 2020年04月11日 02 版）

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