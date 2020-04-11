金融有效支持疫情防控和经济社会发展

本报北京4月10日电 （记者葛孟超）央行10日公布了3月和一季度的社会融资规模和金融统计数据。在货币供应量方面，3月末，广义货币（M2）余额208.09万亿元，同比增长10.1%，增速分别比上月末和上年同期高1.3个和1.5个百分点；狭义货币（M1）余额57.51万亿元，同比增长5%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和0.4个百分点。
“3月M2同比增长10.1%，增速上升比较多，总体上看有效支持了疫情防控和经济社会发展。”央行调查统计司司长阮健弘说，受疫情影响，一季度经济下行的压力加大。整个金融体系群策群力，灵活运用多种政策工具，加大对疫情防控的支持力度，对冲疫情带来的不利影响。在政策的引导下，商业银行的信贷投放较多，推动M2增速的大幅回升，全社会的流动性持续保持在合理充裕的状态。
在社会融资规模方面，3月，社会融资规模增量为5.15万亿元，比上年同期多2.19万亿元。3月末，社会融资规模存量为262.24万亿元，同比增长11.5%。一季度，社会融资规模增量累计为11.08万亿元，比上年同期多2.47万亿元。
中国民生银行首席研究员温彬认为，3月社融新增较多，一方面是因为央行把支持实体经济发展放到更加突出的位置，运用多种货币政策工具，引导金融机构加大对复工复产等的信贷支持，满足实体经济融资需要。另一方面，央行积极推动企业融资成本降低，促进了企业融资需求回升。“信贷供给增加与企业融资需求回升，从供需两端推动了3月社融大幅回升。”
阮健弘说，一季度的贷款主要投放在支持实体经济抗疫和复工复产上，贷款新增总量的85.1%投放给企（事）业单位。其中，为防止企业出现现金流断裂，提供必要流动性支持的短期贷款同比多增1.25万亿元；为支持企业复工复产，中长期贷款同比多增4766亿元。
在住户部门贷款方面，一季度贷款同比少增6022亿元，阮健弘认为，这是由于受疫情影响，居民消费和购房大幅减少所致，不过这一趋势在3月发生了变化。“3月，住户部门贷款明显好转，新增贷款9865亿元，同比多增961亿元，因2月为负增长，3月比2月大幅多增1.4万亿元，这体现了金融机构对住户部门增强经济活动信心的支持，住户部门信心的增强有利于实体经济恢复增长。”
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