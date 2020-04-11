“货币政策效果完全传导到了实体经济”（锐财经·一手抓防疫  一手促发展(44)）

近期，湖南省武冈市武冈农商银行帮助辖区中小微企业解决因疫情引起的短期资金周转困难，已为企业复工复产提供信贷资金3.2亿元，助推县域经济平稳运行。图为4月10日，在武冈市经开区，金融信贷扶持下恢复生产的利鑫塑料充气制品有限公司工人在生产车间忙碌。

滕治中摄（人民视觉）

4月10日，中国人民银行发布2020年第一季度金融统计数据，引发关注。数据显示，一季度，货币信贷和社会融资规模合理增长。面对疫情，中国人民银行坚持稳健的货币政策，灵活运用多种货币政策工具，引导金融机构加大对实体经济，特别是对小微企业和民营企业的资金支持，大力支持疫情防控、复工复产和实体经济发展。

M2增速回升，流动性合理充裕

数据显示，3月末，广义货币（M2）余额208.09万亿元，同比增长10.1%，增速分别比上月末和上年同期高1.3和1.5个百分点。

中国人民银行调查统计司司长阮健弘表示，M2增速加快有效支持了疫情防控和经济社会发展。在政策引导下，商业银行信贷投放比较多，推动了M2增速回升，全社会流动性持续保持在合理充裕状态。

看结构，存款是M2构成主体。一季度人民币存款增加8.07万亿元，同比多增1.76万亿元。其中，住户部门和非金融企业存款增加明显。阮健弘分析，这两个部门是实体经济主力部门，存款明显增加有两方面原因：一是货币政策有效支持金融机构增强存款派生能力；二是财政政策加大支持力度，财政存款向实体部门转移。

看数据，一季度住户部门存款增加6.47万亿元，说明老百姓保有的积蓄比较厚实；企业部门，一季度非金融企业存款增加1.86万亿元，为复工复产的顺利推进储备了良好资金状况；财政方面，一季度财政性存款减少3143亿元；狭义货币（M1）余额57.51万亿元，同比增长5%，增速加快。

在经济下行压力较大的情况下，金融体系灵活运用多种政策工具，加大对疫情防控支持力度，有效对冲了疫情的不利影响。“总体来看，防疫期间，金融总量足，支持力度大，快速有力出台的政策在针对性和有效性上均得到了较好落实。”阮健弘表示。

社融规模增速达较高水平

数据显示，3月末，社会融资规模存量为262.24万亿元，同比增长11.5%，增速比上年末和上年同期高0.8和0.3个百分点。一季度，社会融资规模增量累计为11.08万亿元，比上年同期多2.47万亿元。其中，社融规模存量增速达到了近年来相对较高水平。

阮健弘表示，一季度，中国人民银行加强对疫情防控、复工复产和实体经济发展的资金支持，带动了社会融资规模增速加快。

从社融构成来看，有以下特点：

一是金融机构对实体经济信贷支持力度在加大。一季度对实体经济发放的人民币贷款增加7.25万亿元，同比多增9608亿元；3月末，对实体经济发放的人民币贷款余额为158.82万亿元，同比增长12.7%。

二是金融市场为企业提供直接融资的力度在加大。企业债、股票和未贴现银行承兑汇票的融资明显增加。一季度企业债券净融资1.77万亿元，同比多8407亿元；非金融企业境内股票融资1255亿元，同比多724亿元；未贴现的银行承兑汇票增加260亿元，同比少增1789亿元。

三是金融体系积极配合财政政策，大力支持政府债券融资。一季度政府债券净融资1.58万亿元，同比多6322亿元；3月末，政府债券余额为39.31万亿元，同比增长15.8%。

信贷投放支持实体经济发展

数据显示，3月末，本外币贷款余额165.97万亿元，同比增长12.3%；一季度人民币贷款增加7.1万亿元，同比多增1.29万亿元。

从贷款结构看，一季度贷款主要投放在支持实体经济和疫情防控上。

一季度，各项贷款新增总量的85.1%投放给了企事业单位。具体来看，防止企业出现资金流断裂，给企业正常经营提供必要支持的短期贷款，新增了2.3万亿元，同比多增1.25万亿元；支持企业复工复产，提供长期环境保障的中长期贷款，新增3.04万亿元，多增4766亿元。

一季度住户贷款总量比去年同期少增了约6000亿元，阮健弘分析，这是受疫情影响，居民消费和购房大幅减少所导致的。3月，住户贷款明显好转，新增贷款9865亿元，同比多增961亿元，比2月大幅多增。“住户贷款的恢复，体现了金融机构对住户部门增强经济活动信心的支持。住户部门是国民经济主要的消费部门，信心增长有利于实体经济恢复增长。”阮健弘说。

信贷需求正逐步释放。阮健弘分析，一是随着疫情减缓，企业复工复产节奏加快，企业生产经营中资金需求得到恢复，3月份企业签发的银行承兑汇票明显恢复。二是随着疫情防控措施逐步放宽，个人消费贷款和购房贷款需求得到释放。三是随着政府推动重大项目投资计划开工，相应贷款需求快速增长。

衡量货币政策传导效率，要看货币投放和新增贷款的关系。“一季度央行释放长期流动性2万亿元，新增人民币贷款7.1万亿元，每1元的流动性投放支持了3.5元的贷款增长，说明央行货币政策效果完全传导到了实体经济。”中国人民银行货币政策司司长孙国峰表示。

孙国锋表示，面对疫情，货币政策出台了3.3万亿元的支持措施，取得显著效果，既稳定了金融市场，又支持了疫情防控和复工复产。

(责编：白宇、岳弘彬)