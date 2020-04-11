为新基建按下“加速键” 5G大显身手

当前，“新基建”成为热议名词，或将成为未来经济建设“新风口”。尤其是5G建设，国内多个省市已抢先发力。有报告显示，到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。此外，5G网络建设还将带动产业链上下游等，预计累计带动3.5万亿投资。

全力打造“数字经济第一城”，杭州发力抢跑以5G为代表的“新基建”，推动产业转型升级、促进经济发展，全面提升城市数字化治理水平。

“双千兆”网络为新基建加速

网速飞快，是大部分人对5G的第一印象，然而5G的意义远不止于此。5G作为移动通信领域的重大变革点，是当前“新基建”的领衔领域。5G网络作为新型基础设施的重要组成部分，不仅会带动DICT全产业链发展，还将从信息通信领域向工业、交通、能源、农业等垂直行业延伸，加快传统产业的数字化、网络化、智能化转型，促进经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

目前，杭州正在打造5G标杆城市，在5G基站建设、创新应用、5G创新园、产业项目等方面均走在全国第一方阵。作为5G领跑运营商，杭州移动充分发挥自身优势，着力加快5G建设发展，为杭州打造“全国数字经济第一城”和“全国数字治理第一城”提供有力支撑。

据了解，在杭州，移动5G站点建设超过7000余个，覆盖总面积超1400平方公里，实现核心主城区、县域核心城区以及主要科创园区全覆盖，平均下载速率达到890Mbps，全国领先。

值得一提的是，目前移动5G网络建设采用了SA/NSA双模组网模式，这也意味着5G的核心功能“网络切片”将快速成为可能。5G切片，就是将5G网络切出多张虚拟网络，不同的切片应对不同行业的多样化的5G应用，从而支持更多业务。

例如，自动驾驶所依赖的V2X通信，需要的是低延迟却不一定需要高带宽，而在汽车行驶时观看视频等媒体服务需要高带宽，两者都可以通过虚拟网络切片上的相同公共物理网络传送，以优化物理网络的使用。

近日，华为与浙江移动签署“5G City”合作备忘录, 旨在持续打造杭州“5G City”商用网络标杆，面向行业实践“新基建”七大5G创新应用提升工程，也标志着杭州5G SA网络商用进程将进一步加速。

对光纤宽带网络来说，提速“新基建”也就是意味着实现网络从GPON到10G PON的升级换代。在面向智慧城市的全光网宽带建设中，为了给用户提供更畅快的宽带体验和更优质的宽带服务，杭州移动更是携手5G全面开启“双千兆”时代。全市光缆达33.2万皮长公里，实现杭州全光网覆盖，预计到2022年杭州亚运会之际，杭州移动全量升级千兆智联小区。

据移动技术人员介绍，“10GE PON是GPON网络的升级版，其单PON(无源光纤网络)口下行速率达10Gbps,可以为用户提供1000M的接入速率。”通俗来讲，相比目前普遍使用的百兆带宽，升级后的宽带速率在此基础上提高为10倍。

理论上，一部8GB的高清电影，在百兆速率下需要十几分钟，现在65秒左右可以下载完成；如果你想下载一首歌，更是在点击瞬间就能听到歌声。

从光网部署和技术升级上来说，千兆宽带可实现平滑升级，只要用户端的设备具备千兆能力便可直接入网使用。

科技创新为“双线作战”赋能

对城市而言，以5G为代表的“新基建”不仅将成为新一轮发展的“催化剂”,更是软实力、竞争力核心所在。目前，杭州企业复工复产在科学有序推进，一手战疫情、一手促发展。抓好疫情防控和复工复产“双线作战”，5G热成像智能测温系统、防疫巡逻机器人、送餐机器人、5G健康一码通等各类5G创新应用，都为杭州答好这道双选题插上了数字化双翼。

在此次疫情最危难时刻，奔赴一线的除了医护工作人员外，还有集巡逻、测温、药品配送、清洁消毒等多功能于一身的5G防疫机器人，在浙二急诊中心、东站枢纽都能看到它的身影。同样起到安全守护屏障作用的，还有在机场和东站部署的5G热成像智能测温系统，自动体温监测、高速数据传输、实时语音报警，有了这套无感式测温系统，在保障工作人员安全的同时能将节约下来的人力投入到更需要的岗位上去，能有效降低人员交叉感染风险，大大提高了安防与服务效率。

随着疫情得到有效防控，杭州各企事业单位都积极有序地推进着复工复产，如何确保防疫与复工“两全”，成为摆在企业单位面前的首要问题。

在“5G+”技术的强力牵引下，杭州移动推动5G与区块链、AI等前沿互联网技术融合创新，围绕大数据、区块链、信息化等关键词积极布局，搭建起一张全方位科技防护网。

位于钱塘新区的广汽传祺杭州厂区门口近日新添一项“黑科技”利器，就是“5G健康一码通”。“只要刷身份证，就可以校验出健康码状态，太方便了！”广汽传祺的安保人员老赵介绍说，厂区有来自全国各地的工人2000多个，刚复工时门口查健康码要排长队，不注意还会漏查，现在又快又安全。据悉，市民中心也已经上线升级版5G健康一码通，同时具备测温功能，为安全防疫工作提供了极大方便。

在未来科技城5G创新园内，员工上班还能体验机器人送餐服务。基于移动5G通信和智能决策算法，送餐机器人可实现无人驾驶，包括行人识别和动态避障、区域动态限速等场景。该送餐机器人支持扫码开门、自动消毒功能，实现无接触、安全取餐，降低交叉感染风险。

而作为防疫一线最重要的作战单元——社区，在“两战”中始终发挥着重要作用。随着全球疫情加速升级，境外输入病例持续增加，为了巩固阶段性成果，社区的精准防控显得尤为重要。

智安小区是杭州市的重点民生工程，杭州移动率先推进，已完成全市区县120余个智安小区的建设。在此次疫情防控工作中，智安小区的AI识别、电子门禁、行车道闸等多个智能系统以科技的手段实现了对重点人员精准监管，也帮助社区一线防疫人员减轻工作压力。

“电子门禁”是专门针对居家隔离人员的一款融合了区块链技术的智能管理产品，该产品能够代替人工，24小时监控住户大门是否开启，若有异常开启，报警短信能够及时通知相关街道社区的监管人员。告警数据会同时上传到浙江移动区块链服务网络（BSN），数据都经过加密，没有得到授权就无法查看，可以保护隔离户的隐私信息。

“数字化”战疫之后，“新基建”迎来新风口，杭州已提前行动，领跑新一波数字化浪潮。“‘领跑中国新基建，打造5G第一城’是我们不懈的追求。”杭州移动负责人表示，以5G为代表的“新基建”将打造数字经济新引擎，在推进城市治理体系和治理能力现代化上带来数字化创新方案，为杭州擘画出一幅智慧城市新蓝图。（夏晓伦）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)