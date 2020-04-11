四川漂泊30天、湖北拉货35趟的卡车司机：对生活积极 对家人负责

“街头的车辆和行人逐渐多了起来，城市也开始有了烟火气。扫健康码、测量体温、登记，一切井然有序。” 4月8日，武汉迎来“解封日”，货车司机关师傅正在拉着一车食用油从湖北荆州送往黄石，这是他复工后在湖北省内拉的第35趟单子。

对于湖北籍的关师傅来说，疫情虽然改变了许多，却没能阻挡他跑车的脚步。

关师傅是当前湖北众多复工司机中的一员。他曾因疫情漂泊四川30天，2月份回到湖北，在省内运送30多趟生活物资及春耕备产的农用物资。

关师傅告诉记者，从年后2月23日复工以来，都在湖北省内跑短途运输，运送米、面、油、方便面、鸡蛋等农副产品，以及春耕备产的化肥等农运物资。其中，运送最多的地方是湖北省疫情最严重的三个地方：武汉、孝感、黄冈。“虽然在省内跑基本赚不到什么钱，但是起码能让我每个月还贷款。”

关师傅眼下最大的期望，就是盼着疫情彻底结束的那一天快点到来，那样就可以多赚点钱。中年汉子的肩上，是全家的希望和未来。

出不去的四川，回不去的湖北

关师傅的全名叫关浩，今年44岁，家在湖北黄石。2020年的春节，对于他来说，是人生中最特殊的一段时光。

1月18号，关师傅去四川成都简阳送货，再到成都传化物流港附近的宾馆里休息。他算好了日子，第二天正好在附近拉一趟回黄石的单回家过春节，和家人团聚。

计划赶不上变化，晚上，关师傅在新闻联播里看到湖北省内疫情严重，便和同行的兄弟商量暂时不回黄石，等过些天再去跑趟新疆。他也不敢单人坐火车回家，他怕万一“中标”，再感染家里妻儿和父母。“虽说年前运价不高，但趁着还能跑货就抓紧多拉几趟，我2019年10月才换的新车，还要还贷款，每个月1.5万元。”

可是，年前全国疫情越来越严重，关师傅哪也没去成，出不去的四川，回不去的湖北，只能继续在宾馆等待，这一住就是一个月。除夕夜就是在宾馆里渡过，看着万家灯火，烟花璀璨，关师傅心里五味杂陈。

由于自己在外跑货，关师傅就只能用自拍的形式来记录点点滴滴。

关师傅每天都关注疫情防控动态新闻，听到家乡缺乏医疗物资、生活物资，他心里十分着急，看着国家从四面八方支援湖北，自己却感到心有余而力不足。“我预料到先前的结果，却没想到后面如此严重，期间给四川省交通厅、高速路政等多个部门打电话，但因为鄂牌的货车，我又是湖北人，实在没办法，也能理解，不想给四川人民添麻烦”。

四川高速管理局工作人员每天为关师傅量体温。

随着交通部公布自2月17日起，全国高速实行免费通行政策，关师傅也结束了异地漂泊的日子。

2月19日，关师傅再次联系四川省交通厅，报备了要回湖北老家的行程，以及自己的身体情况，说明如果四川有什么支援湖北的物资，他都可以帮忙运输。由于是湖北籍的车辆，所以暂时仍不能进四川省市内拉货，关师傅只能空车返回湖北。

出不完的力 停不下的车

2月20日，关师傅从成都到达湖北省宜昌市高家堰服务区，休息的时候仍然在网上找货源，计划疫情期间继续在湖北省内拉货跑车。他觉得，疫情爆发后没能为当地出一份力，多少有些愧疚。“既然回到湖北的地盘，就应该为家乡做该做的事情。”

但现实却没有关师傅想的那么顺利，在湖北省内寻找2020年的第一趟货着实有点难。货主一听到他是鄂A武汉籍，都没人敢将货物给他拉，虽然关师傅解释他的车只是上了武汉的牌照，本人是黄石人，且一个月前一直在四川隔离哪儿都没去。但关键时期，大家都绷着一根弦，谁都不敢轻易放松。

功夫不负有心人。2月23日，在宜昌高家堰服务区等待3天后，关师傅迎来了开年后的第一单。第二天他便从湖北荆州市沙市区绿地集团装了一车大米，送到湖北省黄冈市浠水县。2月25日，他又从黄冈市浠水县拉了一车鸡蛋，送往武汉市白沙洲农副产品大市场。

26日凌晨关师傅到达武汉白沙洲农副产品市场。

此时，武汉市还处于疫情严重的时期，刚刚过了“第二个14天”，确诊新增人数仍在不断上升。关师傅感慨，武汉市白沙洲农副产品大市场是武汉市民最重要的“菜篮子”集散地，防控排查很严格，将要解封的这几天，菜米油盐都有，就是缺乏鸡蛋和猪肉。

紧接着关师傅又从武汉市东西湖拉了一车方便面送到荆州市江陵县，然后打算再去枝江市运一车包菜送到孝感市，但是这个期间出现的小插曲可把关师傅吓坏了。

湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部发布通知，要在全省内使用车辆电子通行证，上传附件需含人员健康证明。关师傅准备拉的这趟活需要按照此流程都办理完才能拉货，他便去医院做了验血和肺部CT检测，“肺部炎症，建议隔离处理。”CT的诊断结果却让关师傅捏了一把汗。 他怀着惶恐不安的心情找到急诊科医生询问情况，医生诊断“肺部炎症吃点药就行”，让他松了一口气。

事后，关师傅回想起来反倒觉得没什么可怕。“在武汉，出示车辆通行证，测体温，登记信息，湖北的一切井然有序，可以说三步一岗五步一查，我几乎天天都经历着这些，见证了湖北的严格疫情防控。那么多医生护士在一线支援都不害怕，我更不必有太多担心，要想得开。”

关师傅送货所需的部分通行证。

相比肺部发炎，关师傅内心里还担心还不上每个月的贷款。“虽然现在每趟的利润只有一千块，全部都用来还贷，可我觉得自己并没那么惨，毕竟新车开了几个月了，有的人刚买车不到一个月被隔离了。”

中年汉子经历丰富，关师傅善于将挫折转化为乐观心态，用他的话讲就是想得开： “我支援战疫，疫情期间还能有一定的收入。既得了‘名’又得了‘利’，何乐而不为？”

对生活要积极 对家人要负责

关师傅是个天生乐观的人，在他眼中，到处都是有意思的事情。

关师傅发布的抖音内容。

疫情期间，有次在路上关师傅远远的在车里看到前方的马路上有一只小龙虾张牙舞爪，他把车停在路边，蹲在地上拿它打趣，还给它拍了照。“你说逗不逗，它太搞笑了，哈哈哈哈哈.....”每当关师傅讲起这段，就会发出的爽朗笑声，给人留下深刻的印象。

他乐于分享。平时他不光通过短视频、朋友圈来记录和表达自己，更喜欢在司机论坛上通过文字与大家分享近况， 去年10月他刚买了新车就在车旺大卡上和卡友分享路线和新车体验。正如论坛上“清风吹来，车影随动”的网名一样，关师傅的文笔随性质朴，却又清新脱俗。

关师傅去重庆送货时在论坛上的有感而发。

关师傅说，家里人将他在四川隔离的30天叫做漂流，湖北的朋友更羡慕他在疫情期间没被封锁家里，可以在湖北省内任意跑车。可他自己觉得，这段经历则更像他从年轻时一路走来的样子：四处奔波，为了挣钱养家无怨无悔，虽见不到起色，但对得起自己。

14岁的时候，关师傅就开始修大货车，18岁去浙江打零工，26岁在广东给别人开小货车，37岁买了油泵车后赶上强制报废，40岁去新疆开快递车，开大货车.....在不同工种中漂泊，他一直没离开过卡车，而正是他与卡车的不解之缘让他下定决心自己买一辆车，想着在能力范围内，多挣点钱，让日子更好过一些。2019年10月底他凑钱买了一辆蓝色东风天龙卡车，自称“蓝精灵”，还在车上贴了一只可爱的蓝精灵车贴。

在外面跑货时间长了，关师傅会经常翻看自己跟家人之前一起游玩的照片。

买了新车，他就通过网络平台接单拉活儿。“疫情期间，我赚的钱都还车贷了。基本的生活都是用媳妇的钱，但她也有近1个半月没上班，只能吃老本”。说起今年的行情，关师傅坦言：“能保本就不错了，以前一趟能赚1200元左右，现在顶多赚800-900块钱。”

“我是从外边跑车回来的，暂时不打算再出去了，就在湖北省内跑跑短途。” 疫情什么时候能真正过去，可以像以前一样跑长途，才是他真正期盼的。

无论过去现在遇到了多少难题，他都尽可能地靠着自己闯过去。为了更好地生活，更要对自己负责，对家人负责。从少年到不惑之年的漂泊和挫折，在他眼中，不过是人生道路两旁的景物，终会过去，目的地在前方，希望也在前方。

关师傅告诉记者，当时买这辆车时，自己有个私心，希望一边开车赚钱，一边去外边转转。关师傅妻子是黄石市内的公交车司机，驾驶证也可以开货车，关师傅说等她5年后退休了，就带着她一起去游历祖国山河。“再往后了想，那就是等还完车贷后攒点钱换个冷藏车。现在自己一个人开大货车跑散货很累，也不赚钱。”

(责编：乔雪峰、夏晓伦)