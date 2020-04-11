原标题：中央财政将再下达530亿元困难群众救助资金

530亿！

10日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍完善疫情期间困难群体的政策保障工作情况。相关部门负责人在发布会上表示，今年3到6月每月价格临时补贴金额提高一倍发放，中央财政将再下达530亿元困难群众救助资金，孤儿纳入价格临时补贴发放范围。

人员流动和聚集增加

带来的疫情传播几率上升

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，4月9日0时—24时，各省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例42例，其中38例为境外输入病例，分别为黑龙江28例，上海3例，山西、内蒙古、广东各2例，天津1例；4例为本土病例，分别为广东3例，黑龙江1例。

他指出，最近7日，本土共新增确诊病例16例，较前一周增加11例，提示人员流动和聚集增加带来的疫情传播几率上升，并同疫情输入性风险交织叠加，要继续做好群防群治，减少不必要的人员聚集。据世界卫生组织最新通报，全球单日新增确诊病例首次突破8万例。近几日经陆路口岸输入我国病例持续增加，要进一步提高边境地区、口岸城市医疗检测和收治能力。

今年3至6月每月价格临时补贴金额

提高一倍发放

对困难群众基本生活保障，3月31日国务院常务会议要求，从3月到6月将价格补贴联动机制的每月价格临时补贴标准提高了一倍。对此，国家发展改革委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗表示，会议后，印发了《关于进一步做好阶段性价格临时补贴工作的通知》，核心的内容就是要提标扩围，具体有以下几个方面：

一是阶段性提高补贴标准。今年3月到6月，每月价格临时补贴金额提高一倍发放。

二是阶段性扩大保障范围。今年3月到6月，在价格补贴联动机制已有的保障对象基础上，将孤儿、事实无人抚养儿童、领取失业补助金人员也纳入保障范围，初步估算将新增惠及800多万人。

三是明确增支资金的保障渠道，此次提标扩围增加的资金支出，将由各级财政和失业保险基金分别承担，其中中央财政将对东中西部地区分别按不同比例给予补助。同时，要求各地务必在物价指数等统计月报数据发布之后的20个工作日之内将补贴发放到位。

中央财政将再下达530亿元

困难群众救助资金

财政部应对疫情工作领导小组办公室副主任、社会保障司副司长王新祥介绍，这次新冠肺炎疫情对困难群众的生活造成了比较大的影响，同时也加大了地方相关支出压力。财政部在前期已经提前下达1030亿元的基础上，很快还要下达约530亿元的困难群众救助补助资金。这两部分加起来，一共安排了1560亿元，已经超过去年全年的实际执行数。

王新祥说，为了体现对优抚对象的关爱关心，2005年以来，中央财政连续15年按照10%以上的幅度提高优抚对象等人员的抚恤和生活补助标准。根据相关工作安排，今年还将进一步研究提高优抚对象等人员的抚恤和生活补助标准，这将直接惠及全国860万名优抚对象。目前，中央财政已经提前下达了优抚对象补助资金474亿元。

向230万名失业人员

发放失业保险金93亿元

人力资源和社会保障部失业保险司司长桂桢介绍，截至3月底，全国已经向230万名失业人员发放失业保险金93亿元，代缴医疗保险费20亿元，发放价格临时补贴6亿元，向6.7万名失业农民合同制工人发放了一次性生活补助4.1亿元。

桂桢指出，最近，为应对疫情影响，保障失业人员基本生活，国务院实施了三项新举措：

一是延长大龄失业人员领金期限。对领取失业保险金期满仍未就业且距法定退休年龄不足一年的，可以将失业保险金发放至法定退休年龄。

二是阶段性实施失业补助金政策。2020年，对领取失业保险金期满仍旧没有就业以及不符合法定领取失业保险金条件的参保失业人员发放6个月的失业补助金。

三是阶段性提高价格临时补贴。今年3月~6月，对领取失业保险金的人员和领取失业补助金的人员双倍发放价格临时补贴。

力争4月底之前所有地级市

可网上申领失业保险金

那么如何保障失业人员能够方便快捷地领取到失业保险金？桂桢说，各地经办机构不得以失业人员超过60日的申领期限为由拒发失业保险金。失业人员可以凭身份证或者社会保障卡到当地就业服务机构或者社会保险经办机构申领，无需提供解除劳动关系证明或者失业登记证明。

桂桢提到，失业人员办理失业金申领时，可以和失业登记同时办理，避免“进多个门、跑多次腿”。

“各地经办服务机构不得增加失业人员的领金义务，不得附加和捆绑非法定领金条件，同时也不得要求失业人员转移档案，更不能将失业人员的领金情况计入职工档案。目前，我们已经向社会公布了297个城市的网上申领平台，力争4月底之前所有地级市都要实现网上申领。失业人员可以到中国政府网、国务院客户端的复工复产专区上，同时也可以到各级人社部门的官网、官方公众号还有国家社会保险公共服务平台、掌上12333App上查询当地失业保险金申领网址。”

孤儿纳入

价格临时补贴发放范围

民政部社会救助司一级巡视员伊佩庄介绍，疫情期间价格补贴惠及了所有享受国家保障政策的孤儿和事实无人抚养的儿童，当前覆盖了24.2万名孤儿和大约19万名已经纳入保障范围的事实无人抚养儿童。其中，事实无人抚养儿童保障制度今年1月份刚刚开始实行，随着工作的推进，将会有更多符合条件的儿童纳入保障范围。伊佩庄表示，这次价格补贴进一步提高了孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活费，目前全国集中养育孤儿标准为每人每月1499元，社会散居儿童孤儿的抚养标准是每人每月1074元。

伊佩庄说，根据中央的部署，民政部在疫情期间采取了下列措施，确保这些儿童的各项权益。

一是指导各地民政部门和乡镇儿童督导员、村(居)儿童主任，及时发现报告因疫情影响造成监护缺失儿童情况，有效落实监护和照料责任。根据摸排情况，各地发现报告并救助保护了近400名疫情造成监护缺失的儿童。

二是会同相关部门积极推进解决这些儿童线上学习条件的问题，为其在线学习提供必要的设施设备和指导服务，确保就学儿童停课不停学。

三是积极引导专业社会工作者、志愿者和相关社会组织通过多种形式对这些儿童开展心理疏导和社会工作服务，缓解疫情对这类儿童造成的心理压力。

(责编：冯粒、曹昆)