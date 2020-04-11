原标题：297个城市开通失业保险金网上申领平台

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光明日报记者 詹媛

10日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情期间困难群体的政策保障工作召开新闻发布会。有关部门负责人针对疫情期间我国价格临时补贴、临时救助申请、困难群众保障、失业保障等方面情况进行了介绍。

全国为困难群众发放价格补贴18.8亿元

据国家发展改革委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗介绍，今年3月到6月，每月价格临时补贴金额提高一倍发放，并将孤儿、事实无人抚养儿童、领取失业补助金人员也纳入保障范围，初步估算将新增惠及800多万人。

据民政部社会救助司一级巡视员伊佩庄介绍，受疫情的影响，今年以来，全国大部分地区都为困难群众发放价格临时补贴。据不完全统计，截至目前，全国共为6155.3万人次的困难群众发放了补贴18.8亿元，其中低保对象5446万人次，特困对象639万人次，低收入家庭等其他困难群众70.3万人次，月人均获得补贴47元。另外，湖北省为370万人次发放了价格临时补贴4.4亿元，人均获得补贴120元。此次价格补贴还惠及了所有享受国家保障政策的孤儿和事实无人抚养的儿童，当前覆盖了24.2万名孤儿和大约19万名已经纳入保障范围的事实无人抚养儿童。据他介绍，目前全国集中养育孤儿标准为每人每月1499元，社会散居儿童孤儿的抚养标准是每人每月1074元。

多措并举保障失业人员基本生活

据人力资源和社会保障部失业保险司司长桂桢介绍，在推进失业保险金“畅通领、安全办”方面，目前推出了五项举措。第一，放宽申领期限。各地经办机构不得以失业人员超过60日的申领期限为由拒发失业保险金。第二，减少证明材料。失业人员可以凭身份证或者社会保障卡到当地就业服务机构或者社会保险经办机构申领，无须提供解除劳动关系证明或者失业登记证明。第三，优化经办流程。失业人员办理失业金申领时，可以和失业登记同时办理。第四，取消各种附加条件。各地经办服务机构不得增加失业人员的领金义务，不得附加和捆绑非法定领金条件，同时也不得要求失业人员转移档案，更不能将失业人员的领金情况计入职工档案。第五，加速推进线上申领失业保险金。目前，人力资源和社会保障部已经公布了297个城市的失业保险金网上申领平台，力争4月底之前所有地级市都要实现网上申领。

失业人员可到中国政府网、国务院客户端的复工复产专区，各级人社部门的官网、官方公众号还有国家社会保险公共服务平台、掌上12333App查询当地失业保险金申领网址。

与此同时，为了应对疫情影响，保障失业人员基本生活，国务院实施了三项新举措。第一项是延长大龄失业人员领金期限。对领取失业保险金期满仍未就业且距法定退休年龄不足一年的，可以将失业保险金发放至法定退休年龄。第二项是阶段性实施失业补助金政策。2020年，对领取失业保险金期满仍旧没有就业以及不符合法定领取失业保险金条件的参保失业人员发放6个月的失业补助金。第三项是阶段性提高价格临时补贴。今年3月到6月，对领取失业保险金的人员和领取失业补助金的人员双倍发放价格临时补贴。

桂桢介绍说，截至3月底，全国已经向230万名失业人员发放失业保险金93亿元，代缴医疗保险费20亿元，发放价格临时补贴6亿元，向6.7万名失业农民合同制工人发放了一次性生活补助4.1亿元。

《光明日报》（ 2020年04月11日 02版）

(责编：冯粒、曹昆)