多渠道助力湖北农产品售卖 已累计卖出700多吨

往年三四月份，正值大量时令蔬菜与水果的上市，国内生鲜农产品都会迎来销售旺季。今年受新冠肺炎疫情影响，餐饮服务企业停业，学校、企事业单位延迟开学开工，生鲜农产品消费需求明显减少，再加上一系列封城措施，多地生鲜农产品出现滞销难题。4月8日，美菜联合美家买菜在全国发起”春鲜节”活动，并联合央视新闻频道上线“谢谢你为湖北拼单”专题，帮助餐饮企业复工，同时助力农产品销售。

此次”春鲜节”不仅带来包罗万象的爆款商品供消费者选择，更注重服务体验，升级每一处服务细节，用暖心的服务助力餐企复工；同时，推出“买贵赔”服务体系，为良好购买体验提供充足保障。

据了解，此次”春鲜节”将在全国200多个城市多渠道助力湖北农产品售卖，并重点为湖北餐饮商户定制“复工攻略”，通过线上专区为商户提供流量资源扶持。美菜大数据显示，截止日前已累计卖出小龙虾、莲藕、蜜橘等50多个品种湖北农产品700多吨。美家买菜则通过社区拼团形式，在全国上线热干面、小龙虾、鸭脖等十多种特色农副产品，日均销售上万个订单，累计销售额突破100万元。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)