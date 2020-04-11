多渠道助力湖北农产品售卖 已累计卖出700多吨

往年三四月份，正值大量时令蔬菜与水果的上市，国内生鲜农产品都会迎来销售旺季。今年受新冠肺炎疫情影响，餐饮服务企业停业，学校、企事业单位延迟开学开工，生鲜农产品消费需求明显减少，再加上一系列封城措施，多地生鲜农产品出现滞销难题。4月8日，美菜联合美家买菜在全国发起”春鲜节”活动，并联合央视新闻频道上线“谢谢你为湖北拼单”专题，帮助餐饮企业复工，同时助力农产品销售。
此次”春鲜节”不仅带来包罗万象的爆款商品供消费者选择，更注重服务体验，升级每一处服务细节，用暖心的服务助力餐企复工；同时，推出“买贵赔”服务体系，为良好购买体验提供充足保障。
据了解，此次”春鲜节”将在全国200多个城市多渠道助力湖北农产品售卖，并重点为湖北餐饮商户定制“复工攻略”，通过线上专区为商户提供流量资源扶持。美菜大数据显示，截止日前已累计卖出小龙虾、莲藕、蜜橘等50多个品种湖北农产品700多吨。美家买菜则通过社区拼团形式，在全国上线热干面、小龙虾、鸭脖等十多种特色农副产品，日均销售上万个订单，累计销售额突破100万元。
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】