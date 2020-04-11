人民网>>财经

多渠道助力湖北农产品售卖 已累计卖出700多吨

2020年04月11日18:07  来源：环球网
 

　　往年三四月份，正值大量时令蔬菜与水果的上市，国内生鲜农产品都会迎来销售旺季。今年受新冠肺炎疫情影响，餐饮服务企业停业，学校、企事业单位延迟开学开工，生鲜农产品消费需求明显减少，再加上一系列封城措施，多地生鲜农产品出现滞销难题。4月8日，美菜联合美家买菜在全国发起”春鲜节”活动，并联合央视新闻频道上线“谢谢你为湖北拼单”专题，帮助餐饮企业复工，同时助力农产品销售。

　　此次”春鲜节”不仅带来包罗万象的爆款商品供消费者选择，更注重服务体验，升级每一处服务细节，用暖心的服务助力餐企复工；同时，推出“买贵赔”服务体系，为良好购买体验提供充足保障。

　　据了解，此次”春鲜节”将在全国200多个城市多渠道助力湖北农产品售卖，并重点为湖北餐饮商户定制“复工攻略”，通过线上专区为商户提供流量资源扶持。美菜大数据显示，截止日前已累计卖出小龙虾、莲藕、蜜橘等50多个品种湖北农产品700多吨。美家买菜则通过社区拼团形式，在全国上线热干面、小龙虾、鸭脖等十多种特色农副产品，日均销售上万个订单，累计销售额突破100万元。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved