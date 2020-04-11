马云公益基金会、阿里巴巴公益基金会联合浙大二院分享战疫经验

“中国人口众多，但很快就控制住了疫情，这让我们非常钦佩，这也是世界的榜样。所以我们期待着通过合作，学习中国的防疫经验。”

北京时间4月10日晚7点，一场由马云公益基金会、阿里巴巴公益基金会、阿里健康联合浙江大学医学院附属第二医院（以下简称浙大二院）组织的新冠肺炎医学交流会“云端”召开，埃塞俄比亚卫生部长利娅·塔德塞带领当地20多家新冠肺炎诊疗定点医院和中国专家隔空对话。

埃塞俄比亚卫生部长利娅·塔德塞视频致辞

“疫情下医院管理如何做？”“缺少防护物资情况下要怎么应急处理？”“不同病区医护人员培训如何做？”……会上，浙大二院院长、浙大二院医院新冠肺炎防控领导小组组长王建安等多位中国抗疫专家远程分享了新冠肺炎疫情下医院防控经验。

这是针对非洲医护人员的新冠肺炎系列医学分享交流计划的首个专场，接下来，还会陆续展开和卢旺达、南非等近10个非洲国家的专场交流分享会。

浙大二院院长王建安等专家与埃塞同行分享抗疫经验

“感谢马云协调搭建了这个平台。这是很好的机会，今天是一个开头，我希望未来能持续下去。” 利娅·塔德塞说。3月13日，埃塞俄比亚确诊了首例新冠肺炎患者，截至昨天，确诊人数已升至65例。“我们现在需要全世界合作来解决这一挑战，所以我们很珍惜今天学习的机会。”

埃塞俄比亚之外，疫情当前，非洲的抗击新冠肺炎压力空前巨大。为了帮助非洲做好应对疫情的准备，3月16日以来，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会已集中向非洲54国捐出了两批医疗物资，其中包括口罩、呼吸机、试剂盒、防护服等近10种紧缺物资，物资总量超1000万件。

马云公益基金会、阿里巴巴公益基金会联合向非洲54国捐赠物资

物资以外，在马云看来，有经验的医护人员对非洲更为重要。在马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会联合发起的GMCC平台（ covid-19.alibabacloud.com）上，由浙大二院抗疫专家编写的《新冠肺炎疫情下的医院应对策略》中英文版也在今天上发布上线。

此外，该平台上目前已有21个语种的《新冠肺炎防治手册》供各国医护免费下载，另有武汉大学中南医院/武汉雷神山医院、浙江大学附属医院等7家知名国内医院在线为海外医护分享经验。

截至4月10日，GMCC平台累计已获得9.4万非洲用户浏览，其中有超过4万名非洲用户下载了《新冠肺炎防治手册》，包括阿拉伯语、豪萨语，斯瓦西里语三种非洲大陆使用最多的语种对应版手册均已在平台发布。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)