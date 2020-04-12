大兴机场迎来第二批转场 大兴机场APP上线试运行

人民网北京4月12日电 （记者乔雪峰） 4月12日9时30分许，南航CZ8847大兴至成都的航班顺利起飞，标志着大兴机场2020年第二批转场工作正式启动，也拉开了南航此次航班转场序幕。

2020年转场是大兴机场打造新国门和北京双枢纽运行，以及服务京津冀协同发展等国家战略的关键一步。大兴机场4月12日起开始的第二批转场仅涉及南航一家航空公司。南航此次计划陆续将50%在京航班量转场至大兴机场，届时，南航在大兴机场运行航班占到在京运行总量的60%。

按计划，2021年3月南航往返北京航班将全部转场至大兴机场运行。4月26日，大兴机场还将迎来东航部分航班转场至大兴机场，东航和南航将在大兴机场和首都机场两场运行。目前，由于多家航空公司在大兴机场和首都机场两场运行，广大旅客和接送机的亲友，务必提前确认出发或到达机场，以免误走机场。

此外，还要特别提醒广大旅客，受新冠肺炎疫情影响，各航空公司将对航班计划进行动态调整，可能会出现航班变更，所以旅客出行前一定要再次确认航班信息。

大兴机场高度重视2020年转场工作，全力统筹做好疫情防控和民航运输保障工作。大兴机场进一步加强与各航空公司、空管等转场相关单位协作部署，积极做好资源配置、预案制定、人员培训、专项运行演练、应急处置保障等相关工作，确保航班转场运行万无一失。

在疫情防控方面，大兴机场积极贯彻落实民航局、北京市、首都机场集团公司关于做好新冠肺炎疫情防控工作的要求，成立疫情防控工作领导小组及专项工作组，分别从旅客防控、员工防控、物资运输、综合物资、宣传督导、安全运行等方面，全面做好疫情防控工作。目前，大兴机场航站楼完成22台新型测温设备加装，新型测温设备集非接触式体温检测、智能人脸识别、自动校正功能为一体，可以便捷、安全的快速进行体温筛查。同时，大兴机场还将根据不同旅客流量灵活调整出入口及进港测温通道数量，为旅客提供安全、快捷的服务保障。

为进一步为旅客提供智慧、便捷的一站式出行体验，大兴机场APP已上线试运行。大兴机场APP内容涵盖航班、交通、出行指南、商业艺术攻略等信息。同时，旅客可通过APP完成市内巴士线上购票、在线值机退改签、查看安检和出租车排队实况、航站楼地图导航、行李全流程追踪、“兴”心相印免费爱心服务预约等线上操作，更便捷地规划行程，提高出行效率。试运行期间，大兴机场将通过机场热线、APP首页“有话要说”栏目等渠道广泛收集旅客意见建议，并根据旅客需求和意见建议不断优化APP功能，为旅客提供全流程智慧出行。

“无缝隙衔接”“零距离换乘”是旅客从大兴机场城市航站楼草桥站到大兴机场最直接的感受。大兴机场城市航站楼草桥站作为城市内的“虚拟机场”，进一步延伸了大兴机场的服务功能。目前，大兴机场城市航站楼草桥站设有4个人工值机柜台，可办理南航、东航、国航、中联航、首都航、河北航和厦航等航空公司的值机和行李托运业务。旅客可以在航班起飞前2至6小时区间内办理航班值机和行李托运，营业时间为每日7:30至19:30。办理完乘机手续的旅客，乘坐地铁大兴机场线仅需19分钟便可抵达大兴机场航站楼B2层。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)