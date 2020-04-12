从“封控”至“解封” 共有近57万辆重载货车进入武汉

人民网北京4月12日电 （记者乔雪峰） 4月8日零点，随着“解除城市封控”一声令下，武汉市离汉离鄂通道管控卡点统一撤除。武汉再次出发，城市重现活力。据全国道路货运车辆公共监管与服务平台(以下简称“货运平台”)数据显示，4月8日武汉解封当天，共计37454辆武汉籍重载货车开行复工，日达产率恢复至去年同期的85%。总体来看，从1月23日至2月24日，共计70593辆重载货车进入武汉。2月25日开始，随着全国道路交通运输堵点全面打通，去往武汉的重载货车数量迅速增加，截至4月8日武汉“解封”，累计已达569231辆。

随着战疫取得重要胜利和复工复产进程不断推进，湖北地区的对外交通现全面恢复。货运平台数据显示，4月10日，湖北省重载货车日达产率为去年同期的108.5%;其中武汉市日达产率为去年同期的88%。总体来看，湖北省重载货车日达产率已接近去年同期水平。值得关注的是，4月10日，武汉周边城市的重载货车日达产率均已接近去年同期水平，其中孝感为94%，黄冈为85.8%，鄂州为85.2%，荆州为93.2%。

数据显示，此次疫情对湖北全省公路货运影响较大。1月23日武汉封城前后，湖北省重载货车总体日开行率呈现断崖式下跌，并长期处于10%以下。3月17日，武汉抗疫情况开始总体好转，全国支援湖北的医疗队开始有序撤离，湖北省重载货车的总体日开行率也在这一天恢复到10%以上。如果以地级市的维度来看，重载货车日开行率从跌至谷底到恢复至10%，这一过程武汉用了58天，孝感用了57天，黄冈用了59天，荆州用了55天。在货车日开行率同比方面，从10%爬升到70%以上，武汉用了24天，孝感24天，黄冈23天。

3月18日湖北新增确诊病例0例，武汉新增确诊病例0例，疑似病例0例。五天后，湖北开始解除武汉以外其他城市的离鄂通道管控。货运平台数据显示，3月23日前后，湖北省内运力恢复开始呈现稳定上升的态势，湖北省重载货车总体日开行率超过20%。其中鄂州、荆州日开行率开始超过30%，受疫情影响较为严重的黄冈、孝感日开行率低于20%，疫情中心武汉市则一直到4月1日，日开行率才超过20%。截止4月6日，疫情最为严重的武汉和黄冈重载货车日开行率已超过30%。

中国交通通信信息中心王淑芳工作室主任、运输信息化事业部总经理王淑芳表示：“中国交通通信信息中心联合货运平台技术支持单位北京中交兴路信息科技有限公司，时刻关注交通一线的抗疫动态。武汉封城的70多天里，公路货运成为保畅通、保运输、防疫情的中坚力量，既是湖北全省抗疫复工进程的‘晴雨表’，也是当地经济社会回暖的‘先行官’。”

湖北省发改委统计数据显示，截至4月9日，全省已复工“四上”企业43998家，复工率98%;已到岗人员586.7万人，复岗率82.8%。据交通运输部数据统计，截至4月10日，公路运输车辆累计向湖北运送医疗酒精、消毒液、医疗器械、口罩、测温仪、应急帐篷、防护服等疫情防控物资及相关生活物资47.5万吨。

根据长安大学与中交兴路联合推出的《2019中国公路货运大数据报告》显示，从运力供给上看，湖北籍重载货车占全国比重超过2.98%，排名全国第12位，是我国比较重要的公路货运省份。同时武汉也是全国重要的公路货运活动节点城市之一，货运车辆途径次数占全国总量的0.81%，占比位于全国前列。湖北公路货运的总体恢复，对全国道路交通复工复产也有着重要意义。

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