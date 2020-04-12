新华社北京4月11日电 题：7.1万亿元新增贷款投向了哪里？——解读一季度我国金融数据

新华社记者吴雨、张千千

一季度我国人民币贷款增加7.1万亿元，同比多增1.29万亿元，为疫情防控、企业复工复产提供了有力支持。新增贷款主要投向了哪里？货币政策传导效率如何？个人消费贷款可有改善？这些引起市场普遍关注。

超八成新增贷款投向企（事）业单位

“近期中信银行给我们办理了票据贴现180多万元，帮我们解决了采购原材料的资金问题。”浙江省余姚市兰山电机企业有限公司总经理鲁孝良告诉记者，2月中旬复工后，原材料成本上涨一度令企业流动资金紧张。此时多家银行伸出援手，最终他选择以2.75%的利率办理了票据贴现，大大降低了融资成本。

这家企业之所以能较低成本拿到资金，得益于人民银行再贴现政策支持。人民银行增加的5000亿元再贷款再贴现额度，以及给银行2.25%的再贴现利率，让银行更有动力和能力支持企业。

“当前货币政策逆周期调控效果逐步显现，金融对实体经济支持力度不断增强。”中国民生银行首席研究员温彬认为，在一系列货币政策支持下，信贷投放力度和规模远超去年同期，推动3月新增贷款规模大幅回升。

数据显示，3月当月人民币贷款增加2.85万亿元，同比多增1.16万亿元。一季度，企（事）业单位贷款增加6.04万亿元。

人民银行调查统计司司长阮健弘介绍，一季度贷款主要投向实体经济，各项贷款新增总量的85.1%投放给企（事）业单位，短期贷款为企业正常经营提供了必要的流动性支持，中长期贷款则为企业复工复产提供了长期资金保障。

专家表示，信贷供给增加与企业融资需求回升，从供需两端推动了3月新增社融大幅回升，表内、表外融资均明显增长，企业和政府债券发行速度进一步加快。

货币政策传导效率明显提升

近日，天弘余额宝基金7日年化收益率连续多日跌破2%，这不仅关系着个人理财收益，其背后还反映出宏观层面的一些新变化。

国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼表示，今年以来，人民银行通过全面降准、定向降准、公开市场操作、结构性货币政策工具等，为市场提供了合理充裕的流动性，引导市场利率整体下行，货币市场基金、结构性存款等市场化的类存款产品利率也随之走低。

3月份广义货币（M2）同比增长10.1%，增速大幅回升。市场流动性合理充裕，但仍有部分企业“喊渴”。有市场人士担心，人民银行释放的流动性会不会出现局部性淤积。

对此，人民银行货币政策司司长孙国峰分析称，从“量”上来看，一季度人民银行通过降准、再贷款等工具释放长期流动性约2万亿元，而新增人民币贷款7.1万亿元。也就是说，每1元的流动性投放支持了约3.5元的贷款增长。从“价”上来看，3月份一般贷款利率比去年高点下降了0.6个百分点，今年以来下降了0.26个百分点，明显超过中期借贷便利中标利率和贷款市场报价利率（LPR）的降幅。

“这说明货币政策的效果已传导到了实体经济。”孙国峰认为，与国际对比来看，我国货币政策的传导效率较高，不存在流动性淤积现象。流动性合理充裕并不是大水漫灌，不论从我国银行体系的流动性数量来看，还是从利率来看，都距离“流动性陷阱”很远。

当前，仍有不少中小微企业面临现金流压力、资金周转困难，渴望得到金融支持。董希淼认为，要进一步完善货币政策传导机制，落实银行尽职免责相关制度，适度提高不良贷款容忍度，激发银行放贷积极性。

个人消费贷款出现积极变化

扩大消费是对冲疫情不利影响的重要着力点，这离不开消费金融的支持。3月住户部门贷款明显好转，尤其是个人消费贷款由降转升，显示出积极变化。

“住户部门是国民经济的主要消费部门，其信心增强有利于实体经济恢复增长。”阮健弘介绍，受疫情影响，一季度居民消费信贷大幅减少，但3月情况发生了变化，当月新增个人消费贷款6094亿元，扭转了2月份净下降的走势。其中，个人住房贷款新增3472亿元，其他消费贷款新增2622亿元。

业内人士看来，除了消费信贷领域出现积极变化，随着我国疫情防控取得阶段性成效、全面推进复工复产，企业生产经营中的资金需求也逐步增多，3月份企业签发的银行承兑汇票开始明显恢复，说明我国经济在边际改善。

“随着政府推动重大项目投资计划逐步开工，相应的贷款需求也会快速增长。”阮健弘表示，从人民银行的银行家问卷调查结果来看，二季度贷款需求预期指数是83.1%，比一季度高17.1个百分点。

专家建议，未来信贷投向应进一步加大对重大基础设施建设项目、新基建、民生工程等领域的支持力度，支持居民消费升级，提高民营企业和中小微企业的信贷占比，不断优化信贷结构。

(责编：李枫、岳弘彬)