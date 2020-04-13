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黑龙江今年粮食播种面积将超2.15亿亩

2020年04月13日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　本报哈尔滨4月12日电  （记者方圆）记者从黑龙江省农业农村厅获悉：日前黑龙江省制定了《黑龙江省2020年粮食增产行动计划方案》，明确提出今年全省粮食作物播种面积将比上年增加近50万亩，达到2.15亿亩以上。

　　为保证粮食安全，黑龙江出台“黄金十条”稳产保供扶持政策。对2020年3月31日前复工复产的化肥、种子、农药等农资生产企业给予相应补助，加快农资企业复产复工。确保春耕生产需要，稳步推动春耕备耕工作。

　　据了解，黑龙江省拿出1.2亿元资金，对水稻智能集中催芽给予补贴，着力提高水稻生产标准和质量。同时提早释放玉米、大豆生产者补贴政策信号，明确了“2020年大豆生产者补贴标准基本保持稳定，玉米生产者补贴标准适当提高”的总体原则，引导农民及早确定种植意向。目前的农情调度情况显示，黑龙江省粮食作物面积较上年继续扩大，并呈现水稻稳、玉米和小麦增、大豆减的趋势。

　　目前，全省种植意向已经确定，生产资料准备充足，正加快下摆到户，农机具检修已经完成，水稻浸种催芽和旱田封墒整地作业开始启动。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月13日 11 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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