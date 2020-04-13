银行卡市场开放迈新步（财经眼）

数据来源：中国人民银行

制图：张丹峰

近期，中国人民银行会同银保监会审查通过万事网联信息技术（北京）有限公司提交的银行卡清算机构筹备申请。万事网联公司是万事达卡公司在我国境内发起设立的合资公司，作为市场主体申请筹备银行卡清算机构，表明我国金融业对外开放又迈出重要一步。

银行卡市场的开放将给国内支付服务领域带来哪些变化？对消费者有何影响？记者进行了采访。

新成员加入意味着什么？

有利于推动我国支付清算服务更加国际化发展，为各方提供多元化和差异化的服务

“疫情发生以来，金融系统全力支持疫情防控和复工复产，与此同时，金融开放措施的落地也没有停顿，而是继续推进。比如人民银行会同银保监会批准了万事网联公司银行卡清算机构的筹备申请，就是一个很好的例子。”人民银行副行长陈雨露说。

一般来说，银行卡持卡人用卡进行消费或缴费等交易后，银行与银行、银行与受理卡片的商家之间需要进行资金结算、转账等银行卡清算。而银行卡清算机构，就是负责在多个银行或非银行支付机构之间计算往来资金，并协助多方完成资金划拨的机构。

近年来，我国不断扩大金融业开放，在银行、证券、保险及征信、评级、支付等领域推出了一系列开放措施。今年以来，金融业对外开放继续前行：高盛已获核准，在高盛高华证券有限责任公司的持股比例将从33%增至51%；汇丰银行将在广州南沙兴建其首家全球培训中心；全球知名投资管理公司橡树资本的全资子公司在北京完成工商注册……

银行卡市场开放是金融业对外开放的重要组成部分。人民银行有关负责人表示，批准万事网联公司银行卡清算机构筹备申请，是我国扩大金融业对外开放、深化金融供给侧改革的又一具体反映。

陈雨露认为，扩大金融业对外开放是我国长期坚持的政策导向，中国开放的大门只会越开越大，不会受到疫情影响。金融业是竞争性行业，扩大开放有助于引入竞争，促进繁荣和创新。

就银行卡市场而言，新成员加入意味着什么？开放举措又会带来哪些变化？这要从我国银行卡产业几十年的发展历程说起。

中国银行卡产业的发展起步于改革开放初期。上世纪80年代，各银行以省区市分行为单位，自建行内系统、自行发卡并各自发展受理商户，银行卡产业处于封闭、分散的状态。因为各行卡片和受理终端标准不统一，本行卡无法在他行机具上使用，同一银行的卡也无法实现跨地区使用，银行卡交易成功率、差错处理和业务创新能力等都受到制约。

为了推动联网通用，2002年中国银联正式成立，创立并推广统一的人民币银行卡标准，自主建成银行卡跨行交易清算系统。到2019年底，银联受理网络已延伸至全球178个国家和地区，受理商户累计超过5600万户，境外累计发行银联卡超过1.3亿张。

除银联卡外，在境外刷卡消费时，我们还经常用到维萨卡和万事达卡，维萨和万事达等国际支付组织与中国金融业对外开放进程紧密相连。以万事达为例，1987年，中国银行加入万事达卡国际组织，成为国内该组织的第一家会员；1988年，中国银行发行外汇长城万事达卡（国际卡）；2002年，刚刚成立的银联正式成为万事达卡国际组织的会员。

在市场开放初期，还出现了一种特殊的银行卡——双标卡。“此前，银联在境外没有支付清算通道和基础设施，境外发卡机构也无法在中国直接开展业务。在这种背景下，出现了双标卡。”国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼解释，一张信用卡上同时带有银联加维萨或银联加万事达的标识，被称为双标卡，单标卡则是一卡一标。

“银行卡市场开放有利于推动我国支付清算服务更加国际化发展，为各方提供多元化和差异化的服务。”中国社科院金融所支付清算研究中心特邀研究员赵鹞说。

对消费者有何影响？

促进金融机构不断提升服务水平，为消费者带来更有品质的金融服务

随着金融业对外开放步伐加快，消费者将从竞争日益充分的银行卡市场得到哪些实惠？国内银行卡服务水平又将得到怎样的提升？

赵鹞告诉记者，银行卡清算市场的开放，是开放了零售支付服务市场，意味着中国金融服务的开放程度达到了较高层次。“更多国际一流金融机构进入中国市场后，国内金融机构将面临更高水平的竞争。这种多元主体间的竞争，会促进金融机构不断提升自身服务水平，国内消费者就能得到更有品质的金融服务。”

顺应银行卡市场竞争越来越激烈的趋势，商业银行和银联要为客户提供更细致周到的服务。“随着开放不断深化，外资的‘鲇鱼效应’将更好发挥，金融机构会更具活力，市场结构会日趋平衡，在此过程中，消费者将得到更多实惠和便利。国内金融机构也可以对标国际先进水平，推动自身运营更加规范透明，增强防范风险的能力。”董希淼说。

国内银行卡相关服务正在不断进步。在上海浦东张江高科技园区内，中国银联技术人员向记者展示了一款“神奇”的软件，在软件上输入收款金额20元，手持银联卡接近手机，“嘀”的一声，支付成功！

“以前商户线下收单主要使用POS机，客户需要通过刷磁条卡或者插入芯片卡的方式来付款。”银联技术人员介绍，银联新开发的这款软件，能使任何一部带有NFC近场支付功能的手机都可以变成一个移动POS机。这款软件还支持银联IC卡闪付、刷脸支付等多种支付方式。今年1月，这款创新应用被纳入首批金融科技创新监管试点。

金融业对外开放是双向的。目前已有13个国家和地区落地53个银联标准电子钱包产品，境外400万家商户受理银联手机闪付或银联二维码，泰国、老挝的银行卡转接清算系统以银联标准建设而成。

未来的银行卡什么样？

单标卡逐步取代双标卡是大势所趋

从金融业对外开放进程来看，双标卡是特定时期的产物。“如今，我国金融业日趋开放，银联标识在国际上越来越受认可，双标卡也就没有继续存在的必要了。”董希淼说，虽然持卡人现在还能正常使用双标卡，但实际上银行已基本停止办理新的双标卡，单标卡逐步替代双标卡是大势所趋。新发行的单标卡是芯片卡，加密技术更先进，刷卡会更安全。

在金融科技的助推下，银行卡产业迅速发展。戴上特制的VR头盔，客户可以实景参观银联与合作伙伴提供的宾馆房间，一键下单预订；银联还推出“车牌无感付”，车主进出停车场，车牌被自动识别后银联卡就会直接扣款……董希淼认为，近年来，银行卡产业受益于金融科技进步，发展速度越来越快，并出现了一些新特征。

“过去，不管是双标卡或是单标卡，都需要‘刷卡’这个操作。现在银行卡逐渐脱离了‘卡片’这个介质，回归信用账户的功能。比如，许多银行卡都开通了‘闪付’功能，只要消费者手持卡片靠近POS机轻轻一挥，就可以完成付款。有了手机等电子设备支持的近场支付功能，消费者绑定银行卡后，卡片都不用带在身上了。”董希淼说，疫情期间，脱离“卡片”进行支付减少了直接接触，更安全卫生。

“疫情期间，在线消费、移动支付增长的势头强劲，给银行卡产业未来的发展带来了更多机遇和挑战。”董希淼说。

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)