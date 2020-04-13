诚信经营方能行稳致远（财经观）

任何时候，依法诚信经营都是企业安身立命之本。“诚招天下客，誉从信中来”，以诚信擦亮品牌，企业才能立得住、行得稳。

最近，纳斯达克上市公司瑞幸咖啡自曝财务造假事件引起市场关注。4月2日，瑞幸咖啡发布声明称，董事会成立特别委员会调查发现，公司虚报去年第二至第四季度销售额约22亿元人民币。消息一出，瑞幸咖啡当日股价暴跌约八成，市值大幅蒸发。从成立仅10多个月即在美国上市，到上市不到一年就曝出财务造假事件，瑞幸咖啡由风光无限到跌入谷底的历程，让人有颇多感慨，也给人以启示。

对于企业来说，应当扎扎实实做好主业，盲目追求快速扩张这条路往往走不远。近年来，有的初创企业被包装成“蓝海”中的“珍珠”，在获取资金热捧后，短时间内靠“烧钱”铺店面、靠低价推产品，快速抢占市场份额。然而，无论其产品还是盈利模式都尚未成熟，更多依靠低价营销吸引眼球，光鲜背后往往埋下了风险隐患。

显然，不管企业采取什么样的商业模式，产品精、服务优才是兴业的不二选择。企业只有拿出品质优良、产销对路的产品和服务，才能真正赢得消费者青睐，实现长期稳健的发展。可以说，会给资本“画大饼”的企业不算真英雄，用心做出色香味俱佳的真大饼、好大饼，赢得市场认可，这样的企业才能有长远发展。归根结底，企业要提升核心竞争力和稳定盈利能力，才能行稳致远、基业长青。

当经营状况不甚理想时，采取造假的方式谎报业绩，就更不可取。“人无信不立”，对企业而言亦是如此，任何时候，依法诚信经营都是企业安身立命之本。作为上市公司，更应当严格遵守相关市场的法律和规则，真实准确完整地履行信息披露义务，这既是对市场、对股东负责，也是对自己负责。“诚招天下客，誉从信中来”，以诚信擦亮品牌，企业才能立得住、行得稳。

对于资本市场来说，上市公司充分而真实的信息披露，是市场健康发展的关键一环。尤其是在注册制条件下，企业信息披露显得尤为重要。注册制的一个基本特点，是以信息披露为中心，通过要求证券发行人真实、准确、完整地披露，使投资者获得必要信息，对证券价值进行判断并作出是否投资的决策。真实、准确、完整、及时的信息披露，是市场健康运行的重要基础。正因如此，今年3月起正式实施的新证券法，就设了专章系统完善了信息披露制度，包括扩大信息披露义务人的范围、完善信息披露的内容、强调应当充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息等等。

当然，要让上市公司真实披露信息，不仅需要企业的自觉，外部环境约束也不可少。只有监管部门、中介机构、投资者等各方共同努力，才能形成更好的市场环境。国务院金融委日前召开会议强调，发挥好资本市场的枢纽作用，不断强化基础性制度建设，坚决打击各种造假和欺诈行为。可以预期，未来随着监管力度的加强，将进一步强化信息披露要求，提高上市公司财务造假等行为违法成本，提升上市公司诚实守信经营水平，并进一步压实中介机构责任，进而更好地维护投资者合法权益。投资者也要擦亮眼睛，提高“用脚投票”能力，把资金投向那些有前景、讲诚信的企业，与优质上市公司一起成长。

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)