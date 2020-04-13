移动支付，这些习惯要改改（理财参谋）

消费者容易出现的三个不良使用习惯：

●更换手机后不解绑银行卡或删除敏感信息

●删除带支付功能的APP 但不解除银行卡绑定

●随意尝试扫描带优惠信息的二维码

中国银联近日发布的《2019移动互联网支付安全大调查报告》显示，随着金融知识普及与打击电信网络诈骗宣传活动的深入推进，与2018年相比受访者风险防范意识有所提升。2019年的数据显示，51%的消费者曾经遇到过网络诈骗，相比2018年下降了16%，发生损失的人群占比为23%，较2018年下降26个百分点。

调查显示，受访消费者存在不良使用习惯的比例与2018年持平。出现频率最高的三个不良使用习惯仍然为：更换手机后，不解绑银行卡或删除存留的敏感信息（24%）；直接删除带支付功能APP，不解除银行卡绑定（23%）；带有优惠信息的二维码都会尝试扫描（20%）。同时，在非法的贷款、外汇、期货等平台泄露银行卡号、验证码等个人敏感信息也是导致消费者发生损失的重要因素。

中国银联风险安全专家分析，2019年移动支付产业呈现出以下新特点：一是移动支付使用持续活跃，平均使用频次与消费金额双增长；二是移动支付已成为普惠金融重要载体，伴随移动支付便民工程下沉，获得县乡居民、小微企业青睐；三是金融科技助力提升便捷与安全，生物识别等新型身份认证技术与传统密码验证方式共同守护安全；四是公众安全意识有所提升，发生损失人群占比下降。

调查显示，2019年移动支付用户使用频次继续上升，日均使用逾3次。从人群看，自主创业者、私营业主、个体户、网店店主等小微企业主使用频率显著高于他人，近三成日均使用超过5次。同时，移动支付成为普惠金融服务的重要载体，退休人员、家庭主妇、农民、工人等群体，在公共缴费、菜市场等场景中，使用移动支付方式消费占比过半。从场景看，交通出行成为2019年移动支付最活跃的场景，全国32个城市地铁、逾1600个城市公交受理银联移动支付，全国200多个城市的逾1万家停车场开通银联无感支付，移动支付与我们“行”影不离。

与此同时，支付产品中身份验证、风险提示、账户安全管控功能、转账信息核验、赔付保证等安全措施持续优化，获得消费者认可。受访消费者普遍认为，生物识别验证、转账账户信息核验等措施使支付安全更有保障。60后、70后等群体希望在支付及交易过程中多一些安全提示。

总体看，2019年，消费者的安全意识普遍提升，损失化解渠道更为多元。主动向银行挂失、拨打110是主要挽损方式，同时保险赔偿也成为弥补欺诈损失的重要来源。

据悉，本次调查由中国银联与17家全国性商业银行、18家支付机构联合开展，筛选有效问卷约6.2万份，约七成被访者集中在25岁至45岁。调查高度还原移动支付人群现状，力求准确、真实反映中国移动支付人群的支付行为及安全意识，为持卡人与相关产业各方带来支付安全领域的趋势指引。

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)