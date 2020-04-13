保订单，力稳全球产业链！(看！中国经济奋力突围④)

位于浙江省湖州市南浔经济开发区的怡达快速电梯有限公司车间内，工人们正在赶订单，加紧生产一批发往海外的电梯部件。

张 斌摄（人民图片）

航线减少、信用收缩、商贸放缓、需求下滑……随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界经济骤然陷入重压与困境。身处国际产业链的每一家企业，都面临着陡然升高的变数和风险。当此之时，一个“稳”字尤显金贵。

习近平总书记近日在浙江考察时指出：“危和机总是同生并存的，克服了危即是机。”危机面前，中国在奋力稳住！作为全球第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国，中国经过艰苦努力，目前疫情防控阶段性成效进一步巩固，与此同时，中国有序推动企业复工复产，积极打出稳外贸政策“组合拳”，助力国际货运逆势而上，为稳定和畅通全球供应链产业链发挥着重要作用。

千方百计，企业全力保订单

地处中原的郑州，如今已是中国空铁联运的开放枢纽。在郑州航空港经济综合实验区，河南世葡实业股份有限公司董事长王红杰创立的世界葡萄酒贸易中心内，摆满来自法国、美国、南非、阿根廷等10多个国家的500多种优质原装进口葡萄酒。

接受采访时，王红杰正在仓库忙着清点近期从国外运来的新酒。他介绍，进口酒类通常以货柜为单位进行计算，每条货柜包含约2700箱、近1.7万瓶酒。前些天，他最担心的就是国内需求跟不上、国外货源过不来。最近，眼看国内本土防疫形势好转、国外积极借鉴中国抗疫经验，王红杰重新把2020年销售预期调高至150—200条货柜。

“我对外贸前景是有信心的。一方面，地方政府组织了银企对接会，协调银行对中小企业‘输血’；另一方面，公司也主动顺应大势，通过增加对澳大利亚、智利等国酒类的进口采购来弥补欧洲货源供给不足。”王红杰表示，尽管线下餐厅、商场的订单明显回落，但抖音、快手等网上直播带货的订单激增。

在福建，从事渔业养殖及进出口业务的陈永坚同样为抵御疫情冲击在奔忙。

“我一定要感谢海关！”谈到近况，陈永坚把这句话强调了好几遍。原来，他创办的厦门永坚行贸易有限公司近年快速发展，生意稳步做大，已从最初的渔业进口，拓展到赴印尼承包水域进行养殖，业务涵盖进口、出口、转口等多种贸易形态。

海产品生意贵在“鲜”。受疫情影响，不少国际航班取消，陈永坚准备出口到新加坡的鱼类只能走海运，无形中拉长了物流时间，哪个环节多耽误一下就会影响品质和口感。幸运的是，针对外贸企业遇到的难题，厦门海关及时采取降低查验比例、提前报关理货等灵活有效的便利化措施，既与国际通关出口规则进一步接轨，也使外贸企业在特殊时期获得了实打实的政策红利。

“困难只是暂时的，疫情总会过去，我们肯定能突出重围！”陈永坚说。

身处逆境，能屈能伸，生意照做，危中寻机……众多外贸企业千方百计保订单、保供应，以自身行动诠释着中国经济的强韧。

泰国暹罗智库主席洪风认为，伴随中国企业有序复工复产，中国大批制造业将提高产量，以满足进口和出口需求，这些都让中国经济在面临难关时仍能保持活力。

多管齐下，把外贸基本盘稳住

中国拥有全球规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系。面对突发疫情，中国能否尽快稳住贸易供应链、产业链，全力推动外贸企业复工复产，直接关系到世界贸易的走向。

据商务部新闻发言人高峰介绍，外贸企业复工复产正有序推进，目前全国超过76%的外贸重点企业产能恢复70%以上。同时，3月份制造业PMI新出口订单指数、进口指数分别较上月回升17.7和16.5个百分点。

稳，来自政策的温暖。

商务部介绍，帮企业在海外拿订单、稳订单是目前外贸政策的重点。为此，对全国40多万家外贸企业复工复产订单情况进行摸查，精准扶持，其中对中小微企业格外照顾。福建省自今年3月1日至6月30日免收进出口货物港口建设费，货物港务费、港口设施保安费降低20%；江西省围绕外贸企业遇到的难点堵点，在支持员工返岗、市场开拓、信保融资等方面出台针对性措施；浙江积极推进“订单+清单”监测预警系统迭代升级，为上线的外贸企业提供信保投保、在线退税、融资服务等全链条功能支持；重庆针对加工贸易企业用工短缺问题，建立用工台账及日调度制度，通过“门对门”“点对点”方式确保外贸企业用工需求；辽宁主动帮助外贸企业用足用好跨境电商零售进口监管、零售出口“无票免税”等政策，统筹整合跨境电商公共海外仓资源，加大国际市场开拓力度……

商务部部长钟山指出，尽管受疫情冲击，但中国开放的大门不会关闭，只会越开越大，这为稳住外贸外资基本盘提供了强大动力。

稳，来自金融的护航。

疫情暴发后，不少外贸企业面临两大压力：一方面，出口受阻、收入减少，导致偿债能力下降、现金流吃紧；另一方面，企业复工复产后，资金周转不顺畅。这时候，金融机构站了出来。

“收汇有保障，复工有资金，企业有盼头！”这几天，在四川宜宾，许多外向型企业负责人悬着的心总算落了地。为了帮企业排忧解困，中国信保与建设银行“强强联合”，针对外贸龙头企业推出“白名单”专项融资服务，有力释放企业授信空间，贸易融资成本大幅降低。

稳，更来自企业的自强。

4月9日，长城汽车公布了一组亮眼的数据：今年3月，长城汽车销量达6.04万辆；一季度，长城汽车累计销量15.03万辆；新能源及高效燃油动力产品销量占比近七成。其中，海外销售的反弹贡献功不可没。

这家公司外销为何能稳住阵脚？原来，面对疫情，长城汽车采取“了解—统筹—协同”的工作流程，在复工复产中通过快速响应机制，一边全面了解外购零部件企业状况，梳理配套供应商名单以做备案，一边加大采购量与库存，通过多省联动、跨国协作等方式保证零部件的有效供应。“我们确立‘长期利益共同体’，有序推动复工复产，主动展开营销变革，确保终端市场稳定向好。”长城汽车相关负责人说。

“我相信，疫情过后，中国经济社会将很快恢复生机，国家治理能力会不断提高。世界需要一个充满能量的中国。”哥伦比亚公共卫生协会主席迪奥内·克鲁斯说。

积极合作，为全球经济注入信心

中国市场、中国行动，为全球经济带来希望之光。

经济全球化的重要特征，是商品和要素在全世界范围流动并进行优化配置。对于疫情中受挫的世界市场，旺盛需求是重启经济全球化进程的一把钥匙。

3月16日，京东集团与全球最大的奇异果品牌新西兰佳沛通过线上“云签约”，达成超过120万箱的佳沛奇异果年度销售协议。数日后，佳沛奇异果在京东生鲜、七鲜超市、七鲜生活等全渠道首发预约。短短3天内，就有200万颗奇异果被预约购买，这相当于8万平方米奇异果园全年的产量！

京东集团相关负责人告诉记者，近期，京东平台上很多数据反映出中国市场回暖对全球供应链、产业链的积极作用。平均每分钟卖出58件进口保健产品，平均每天销售逾1.2万罐进口奶粉，爱普生家用投影仪成交额同比增长超过104%，澳洲雪花牛肉、厄瓜多尔白虾、泰国椰青销量屡创新高……这是多么惊人的购买力！

疫情给全球产业体系造成严重冲击，如何最大程度确保产业不脱钩、合作不断线，从而助推世界经济复苏？

4月的北京，柳绿莺啼。不过，美国德汇律师事务所全球合伙人刘思锐却无暇欣赏这般美景，他的国际律师团队都在通宵达旦加班加点。疫情导致外贸企业涉及法律问题的业务需求急增，刘思锐团队每天通过“赶订单”，来帮更多企业“保订单”。

“比如，疫情使海外客户无法按时支付国内企业货款并取消大量订单，影响企业货款回收。这时，我们充分研究买卖合同及相关法律文件，帮助产业链上的双方妥善应对疫情冲击。”刘思锐告诉记者，在这一过程中，他发现许多中国企业善于化危为机、稳定合作关系，特别是深圳、苏州、重庆等地的外向型高端制造企业订单不降反升，这增强了自己对未来全球经济的信心。

这份信心，来之不易。

疫情肆虐，中国立足“共赢”，不仅自身经济积极复元，也伸出援手，向世界“出口”信心。

经贸受阻，中国力倡降关税、减壁垒，与贸易伙伴共促国际间产业链、供应链、物流链通畅。

墨西哥国立自治大学研究员阿图罗·奥罗佩萨·加西亚认为，中国果断有力统筹疫情防控的同时，也以一系列政策举措支持企业复工复产，充分体现了大国担当，“我相信中国将为推动全球贸易增长作出更多贡献”。

经济全球化大潮奔涌，疫情终将是一时之困。从大集团到小公司，从沿海城市到中西部地区，中国外贸企业逆水行舟，坚韧不拔，努力转危为机，订单回来了，生产恢复了，渠道打开了，外向型合作逐渐稳固了。

坚持住，希望就在，明天会更好！

(责编：杨光宇、岳弘彬)